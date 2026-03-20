Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: самые благоприятные дни для закладки большого урожая

Благодаря лунному посевному календарю садоводы и огородники могут более эффективно спланировать высадку культур так, чтобы получить большой урожай.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лунный посевной календарь на апрель 2026 года

Месячный посевной календарь на апрель 2026 года / © pexels.com

Именно апрель — первый активный месяц для всех садоводов и огородников. Постепенно высеваются холодостойкие культуры в открытый грунт, а теплолюбивые растения выращивают в теплицах или готовят к пересадке.

Фазы Луны в апреле 2026 года

  • Луна растет — 1, 18-30 апреля;

  • Полнолуние — 2 апреля;

  • Луна спадная — 3-16 апреля;

  • Молодая Луна — 17 апреля.

Самые благоприятные дни для высадки культур в апреле 2026 года

Для работ в саду и огороде лучшими днями в апреле 2026 года будут: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.

Лунный посевной календарь на апрель по культурам

  • Физалис, томаты — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Баклажаны, сладкий перец — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Тыквы, огурцы, патиссоны, кабачки, дыня, арбузы — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Бобовые — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

  • Различные виды капусты — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19.

  • Салат, лук (на зелень), шпинат, петрушка, укроп — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23.

  • Картофель, свекла, морковь, редька, редис, лук (на репку), дайкон, чеснок — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

  • Ягодные кусты и плодовые деревья — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Многолетние и однолетние растения, комнатные растения — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Картофельные и луковичные — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю на апрель 2026 года

Заниматься посевом, высадкой, пересадкой огородных культур и цветов не рекомендуется: 2, 11, 12, 16, 17, 18 апреля.

В эти дни лучше заняться другими работами, в частности, санитарной обрезкой сада, подготовкой смеси грунта, уходом за кустарником и деревьями, формированием кроны.

