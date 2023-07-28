Лунный посевной календарь на август 2023 года: основные работы в саду и огороде

Каждый, кто хочет получить большой урожай, использует проверенные методики и свои наблюдения. Поэтому очень важно учитывать лунный посевной календарь на август 2023 года.

В августе в саду и на огороде зреет большой урожай фруктов и овощей, которые только ждут уборки. На грядках остается еще достаточно много растений, нуждающихся в защите от вредителей, болезней, правильной поливки и т.д. Пора задуматься и о следующем сезоне, ведь именно в августе большинство плодовых деревьев и кустарников закладывают почки для следующего года.

Кстати, в августе все еще можно что-то сеять, ведь некоторые растения успеют взойти и дать урожай до наступления холодов.

Лунный календарь на август 2023: фазы Луны

Перед началом садовых и огородных работ нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в августе 2023 года:

растущая — 18-30 августа;

полная — 1-2 августа, 31 августа;

убывающая — 3-15 августа;

новолуние — 16-17 августа.

Посевный календарь на август 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в августе 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Лунный посевной календарь по дням на август 2023 года / Фото: ТСН.ua

Также следует заранее узнать о благоприятных днях для посадки разных культур и других работ:

картофель — 4, 5, 13, 14 августа;

— 4, 5, 13, 14 августа; редис — 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31 августа;

— 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31 августа; морковь, свекла — 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа;

— 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа; лук на зелень — 6-9, 20-22, 27, 28, 31 августа;

— 6-9, 20-22, 27, 28, 31 августа; томаты — 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа;

— 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа; сладкий и острый перец – 20-24 августа;

– 20-24 августа; огурцы — 13, 14, 20-24, 31 августа;

— 13, 14, 20-24, 31 августа; кабачки, патиссоны, тыква – 13, 14, 20-22 августа;

– 13, 14, 20-22 августа; фасоль, горох, чечевица, нут — 20-22 августа;

— 20-22 августа; листовой салат — 6-9, 20-22, 31 августа;

— 6-9, 20-22, 31 августа; шпинат — 6, 7, 20-22, 31 августа;

— 6, 7, 20-22, 31 августа; рукола — 4-7, 13, 14, 23, 24, 31 августа;

— 4-7, 13, 14, 23, 24, 31 августа; укроп и фенхель – 8, 9, 27, 28 августа;

– 8, 9, 27, 28 августа; петрушка, кинза — 20-22, 31 августа.

Также стоит обратить внимание на лунный посевной календарь, чтобы организовать работы в саду и огороде в августе 2023 года. Ведь здесь тоже есть свои благоприятные и неблагоприятные дни. В частности, разрыхлять почву нужно 6, 7, 16 августа, пикировать или прореживать 8, 9 августа, поливать грядки 4, 5, 13, 14, 23, 24 августа. Вносить органические удобрения лучше 4, 5, 8, 9, 13, 14 августа, а минеральные – 23, 24, 27, 28, 31 августа. Обрезать, омолаживать или формировать деревья 1 августа, стричь газон или косить траву 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 августа. А вот бороться с вредителями или болезнями рекомендовано 2, 3, 6, 7, 10–12, 15, 26 августа.

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