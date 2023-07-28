Лунный посевной календарь на август 2023 года: основные работы в саду и огороде

Каждый, кто хочет получить большой урожай, использует проверенные методики и свои наблюдения. Поэтому очень важно учитывать лунный посевной календарь на август 2023 года.
В августе в саду и на огороде зреет большой урожай фруктов и овощей, которые только ждут уборки. На грядках остается еще достаточно много растений, нуждающихся в защите от вредителей, болезней, правильной поливки и т.д. Пора задуматься и о следующем сезоне, ведь именно в августе большинство плодовых деревьев и кустарников закладывают почки для следующего года.
Кстати, в августе все еще можно что-то сеять, ведь некоторые растения успеют взойти и дать урожай до наступления холодов.
Лунный календарь на август 2023: фазы Луны
Перед началом садовых и огородных работ нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в августе 2023 года:
- растущая — 18-30 августа;
- полная — 1-2 августа, 31 августа;
- убывающая — 3-15 августа;
- новолуние — 16-17 августа.
Посевный календарь на август 2023: благоприятные и неблагоприятные дни
Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.
Согласно этому, в августе 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):
Также следует заранее узнать о благоприятных днях для посадки разных культур и других работ:
- картофель — 4, 5, 13, 14 августа;
- редис — 4-9, 13, 14, 20-22, 27, 28, 31 августа;
- морковь, свекла — 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31 августа;
- лук на зелень — 6-9, 20-22, 27, 28, 31 августа;
- томаты — 13, 14, 23, 24, 27, 28 августа;
- сладкий и острый перец – 20-24 августа;
- огурцы — 13, 14, 20-24, 31 августа;
- кабачки, патиссоны, тыква – 13, 14, 20-22 августа;
- фасоль, горох, чечевица, нут — 20-22 августа;
- листовой салат — 6-9, 20-22, 31 августа;
- шпинат — 6, 7, 20-22, 31 августа;
- рукола — 4-7, 13, 14, 23, 24, 31 августа;
- укроп и фенхель – 8, 9, 27, 28 августа;
- петрушка, кинза — 20-22, 31 августа.
Также стоит обратить внимание на лунный посевной календарь, чтобы организовать работы в саду и огороде в августе 2023 года. Ведь здесь тоже есть свои благоприятные и неблагоприятные дни. В частности, разрыхлять почву нужно 6, 7, 16 августа, пикировать или прореживать 8, 9 августа, поливать грядки 4, 5, 13, 14, 23, 24 августа. Вносить органические удобрения лучше 4, 5, 8, 9, 13, 14 августа, а минеральные – 23, 24, 27, 28, 31 августа. Обрезать, омолаживать или формировать деревья 1 августа, стричь газон или косить траву 6, 7, 13, 14, 16, 20-22, 25, 26 августа. А вот бороться с вредителями или болезнями рекомендовано 2, 3, 6, 7, 10–12, 15, 26 августа.
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