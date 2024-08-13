Лунный посевной календарь на август 2024 года: какие овощи еще можно высадить

Узнайте подходящие для этого дня в лунном посевном календаре на август 2024 года. Они помогут максимально эффективно использовать время в огороде и в саду.

Хотя август и является последним месяцем лета, но для садоводов и огородников он очень важен, ведь в саду и огороде дел точно хватает. Например, вы еще можете успеть улучшить статистику урожая, наверстав упущенное в предыдущие летние месяцы.

Чтобы не волноваться, что вы можете забыть важное дело, запомните лунный посевной календарь на август 2024 года. Он поможет вам лучше планировать работу в саду и огороде, получать действительно эффективный результат.

Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на август 2024 года

В последний месяц лета будет немало благоприятных дней для высадки разных культур. Так по лунному календарю лучшими будут даты: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 августа. В конце лета сажать лучше те сорта растений, которые являются скороспелыми, а также любящие прохладу ночью.

Что и когда лучше сеять в августе 2024 года

К высадке в августе готовы некоторые корнеплоды, чеснок и лук. Эти дела лучше запланировать на начало месяца и больше – на его конец:

Лук, чеснок – 1, 2, 21, 28 августа;

Картофель, морковь, свекла – 1, 2, 21, 28 августа.

Все еще можно сеять салаты, овощи, зелень для рагу и других блюд:

Салаты, шпинат, укроп, петрушка – 1, 2, 21, 28 августа;

Капуста – 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29 августа;

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква – 6-13 августа;

Томаты, перец, баклажаны – 6-13 августа.

А вот лучшими днями для высадки ягод и фруктовых деревьев по лунному календарю на август 2024 года будут дни 6-13 августа. Также следует обратить внимание, что декоративные растения следует сеять в такие дни:

Луковичные и клубневые – 21-26 августа;

Однолетники, многолетники и комнатные цветы – 7-18 августа.

Неблагоприятные дни для работы в саду и огороде в августе 2024 года

Наиболее неблагоприятными датами в конце лета будут: 3-5, 19, 22, 23 августа. В эти дни занимайтесь какими-либо другими делами. Например, обрезкой деревьев, поливом, подкормкой, защитой от болезней или вредителей и т.д.

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