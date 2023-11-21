Лунный посевной календарь на декабрь 2023 года: можно ли чем-нибудь заняться в саду и на огороде

Зимой приходит время попрощаться с садом и огородом до весны. Но есть некоторые дела, которыми можно заниматься. Узнайте подходящие для этого дня в лунном посевном календаре на декабрь 2023 года.

Хотя это уже календарная зима, однако работы в саду и в огороде все еще хватает.

Лунный календарь на декабрь 2023: когда какая фаза Луны

Чтобы все успеть сделать, следует узнать, в какой фазе будет Луна в декабре 2023 года. На основе этого можно заниматься огородными и садовыми делами:

растущий — 14-26 декабря;

полнолуние — 27 декабря;

щербатый — 1-12 и 28-31 декабря;

новолуние — 13 декабря.

Посевный календарь на декабрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Месячный посевной календарь на декабрь 2023 поможет определиться с благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде (красный цвет — неблагоприятные, зеленый — благоприятные):

Посевной календарь в декабре 2023 года / Фото: ТСН.ua

Если вы собираетесь высаживать озимые чеснок и лук, следует заранее подобрать благоприятные для этого дни:

зелень — 18, 19, 21, 28, 29 декабря;

— 18, 19, 21, 28, 29 декабря; лук — 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29 декабря;

— 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29 декабря; цветы — 6, 7, 25, 26 декабря;

— 6, 7, 25, 26 декабря; редька дайкон, редиска — 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29 декабря.

Также в саду и огороде можно проводить некоторые важные работы. В частности, ремонтировать, обрабатывать и разбирать теплицы или парники лучше 7-9, 25, 26 декабря. Можете оградить сад от грызунов 16, 17, 27 декабря, а корчевкой заняться 12, 16, 16, 21, 22, 27. Также не забывайте о консервировании. Согласно лунному календарю лучше его проводить 1-17, 23-31 декабря, а вот квашение и засолка — 14, 15, 23-26 декабря.

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