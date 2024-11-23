Лунный посевной календарь на декабрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Узнайте подходящие дни в лунном посевном календаре на декабрь 2024 года.
Какие фазы Луны в декабре 2024 года
- Убывающая Луна – 16-31 декабря;
- Новая Луна – 1 декабря;
- Ростная Луна растет – 2-14 декабря;
- Полнолуние – 15 декабря.
Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на декабрь 2024 года
Самыми благоприятными датами для работы в саду и на огороде в последнем месяце 2024 будут такие дни – 3-4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23-29 декабря.
Неблагоприятные дни по посевному календарю в декабре 2024 года
Не рекомендуется заниматься какими-либо важными делами в огороде и в саду в такие дни – 1, 2, 5-7, 15, 30, 31 декабря.
Специалисты рекомендуют в эти даты подготовить семена к ранним высадкам весной, укрыть от мороза самые чувствительные растения, провести анализ урожая этого года или проверить садовый инвентарь.
Что и когда сеять в декабре 2024 года: по дням
Если вы хотите высеять или высадить некоторые культуры в конце осени, делайте это в следующие дни:
- 17-24 декабря – морковь, картофель и свекла;
- 17-24 декабря – репчатый лук и чеснок;
- 3-10 декабря – перец, томаты и баклажаны;
- 3-10 декабря – тыквы, кабачки, патиссоны и огурцы;
- 3-10 декабря – капуста;
- 17-24 декабря – укроп, петрушка, шпинат и разные салаты.
В последний месяц года будет несколько хороших дней для высадки ягод и фруктов, и это 3-10 декабря.
А вот удачными днями для того, чтобы сеять или сажать декоративные растения, будут: 3-4, 7-14 декабря для многолетних и однолетних, а также комнатных, а для клубневых и луковичных – 16-17, 20-23 декабря.
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