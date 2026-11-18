Лунный посевной календарь на декабрь 2026 года / © pexels.com

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На подоконнике можно выращивать свежую зелень и микрозелень, высаживать лук на перо, заниматься подготовкой семян к весеннему сезону и позаботиться о защите плодовых деревьев от морозов и грызунов.

Лунный посевной календарь на декабрь 2026 подскажет, какие дни лучше всего подходят для высева, высадки и ухода за растениями, а когда от огородных работ стоит воздержаться. Рассказываем, когда в декабре будет Новолуние и Полнолуние, которые даты считаются благоприятными для садоводства и что можно делать на участке зимой.

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Фазы Луны в декабре 2026 года

Планируя работы в саду и огороде, садоводы традиционно учитывают фазы Луны. Считается, что они могут влиять на развитие растений, поэтому для разных видов работ выбирают соответствующие дни.

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В декабре 2026 года календарь предусматривает следующие периоды:

Убывающая Луна: 1–7 декабря и 24–31 декабря. Это время традиционно считают благоприятным для работ с корневой системой, высадки лука на перо, выгонки корнеплодов и подготовки семян к стратификации. Молодая Луна: 8 декабря в 18:53. Неблагоприятный период для посева, пересадки и укоренения растений — 7-9 декабря. Растущая Луна: 9–22 декабря. Период, который по лунному календарю подходит для посева зеленых, микрозеленых, комнатных овощей и ухода за рассадой. Полнолуние: 23 декабря в 19:30. Неблагоприятный период для активных работ с растениями — 22–24 декабря.

16 декабря в 23:43 наступит первая четверть Луны.

Следует помнить, что лунный календарь является традиционным ориентиром для планирования садово-огородных работ. На реальное развитие растений в первую очередь влияют температура, освещение, влажность и качество почвы.

Благоприятные дни для посадки в декабре 2026 года

В декабре основные посевные работы перемещаются в помещения. По лунному календарю, лучшие даты зависят от того, какую культуру планируют выращивать.

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Вот когда стоит заняться разными видами работ:

Для высева микрозеленые (гороха, подсолнечника, редиса, рукколы) — 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 и 21 декабря.

Для выращивания зеленого лука на перо — 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря.

Для выгонки корнеплодов (петрушки, сельдерея и свеклы) — 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30 и 31 декабря.

Для посева комнатных томатов, перца и огурцов — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20 и 21 декабря.

Для стратификации семян цветов, земляники и хвойных растений — 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27 и 30 декабря.

Для поливки и подкормки комнатных растений — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27 и 28 декабря.

Эти даты можно использовать в качестве ориентира для планирования домашнего огорода и зимних садовых работ. В то же время следует учитывать потребности конкретных культур, температуру и освещение.

Неблагоприятные дни для огородных работ в декабре 2026 года

По лунному посевному календарю, в периоды Новолуния и Полнолуния не рекомендуют проводить посевы, пересадку и укоренение растений.

В декабре 2026 года такими датами будут:

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7-9 декабря — период Молодой Луны, точная фаза которого наступит 8 декабря в 18:53.

22-24 декабря — период Полнолуния, точный момент которого приходится на 23 декабря в 19:30.

Эти дни можно посвятить другим хозяйственным делам: проверить запасы семян, привести в порядок садовый инвентарь, осмотреть овощи в погребе, проверить укрытие многолетних растений и подготовить емкости для будущей рассады.

Что можно сажать и выращивать в декабре на подоконнике

Даже зимой можно иметь дома свежую зелень. Для этого подойдут быстро прорастающие культуры, не требующие больших емкостей.

Самые популярные варианты для зимнего огорода:

Зеленый лук. Для выгонки используют луковицы диаметром 3-4 см. Их можно высаживать в грунт, опилки или вермикулит. При благоприятных условиях первое перо можно срезать примерно через 14–18 дней. Микрозелень редиса и горчицы. Первые побеги обычно появляются через несколько дней, а урожай можно получить примерно за 6–8 дней. Микрозелень гороха. Молодые побеги срезают ориентировочно через 10–12 дней после посева. Кресс-салат. Одна из самых простых культур для домашнего выращивания. Его можно проращивать даже на влажных салфетках. Петрушка. Для получения зелени используют корнеплоды, которые высаживают в горшки с питательной почвой. Шпинат и рукола. Эти культуры можно выращивать зимой, однако им требуется дополнительное освещение.

Чтобы растения хорошо развивались, следует поддерживать температуру днем на уровне +18…+22 °C, а ночью — не ниже +15 °C. В короткий зимний световой день понадобятся фитолампы: желательно обеспечить растениям 12–14 часов освещения в сутки.

Поливать домашние высадки рекомендуют теплой отстоянной водой. Чрезмерное увлажнение почвы может привести к появлению плесени и загниванию корней.

Какие работы следует выполнить в саду и огороде в декабре

Хотя зимой большинство растений находится в покое, садовый участок требует внимания. Декабрь — подходящее время для проверки зимних укрытий, защиты деревьев и подготовки семян к весеннему сезону.

В начале месяца следует осмотреть овощехранилище. Проверьте запасы картофеля, моркови и свеклы, уберите овощи с признаками гнили. Также осмотрите защитные сетки на стволах молодых деревьев, чтобы убедиться, что до коры не доберутся мыши и зайцы.

Если выпал снег, его можно использовать для дополнительного утепления грядок и приствольных кругов деревьев. После сильных снегопадов осторожно встряхните тяжелый мокрый снег с веток, чтобы они не сломались под его тяжестью.

В середине декабря основное внимание можно уделить домашнему огороду. Посейте микрозелень, высадите лук на перо, проверьте состояние комнатных растений и при необходимости организуйте дополнительное освещение.

В конце месяца следует начать подготовку к весеннему сезону. В частности, можно заложить на стратификацию семян лаванды, дельфиниума, земляники и некоторых хвойных культур. Для этого семена смешивают с влажным песком или перлитом и выдерживают в холодильнике при температуре примерно +1…+4 °C в течение 30–60 дней в зависимости от культуры.

Также в конце декабря проверьте укрытие роз, гортензий и винограда, осмотрите садовый инвентарь и составьте план весенних посадок.

Лунный посевной календарь на декабрь 2026 поможет спланировать зимние работы и найти время для выращивания свежей зелени дома.

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