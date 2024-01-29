Лунный посевной календарь на февраль 2024: когда и что сеять, чтобы получить большой урожай

Узнайте благоприятные для этого дни в лунном посевном календаре на февраль 2024 года.

Зима уже подходит к своему завершению, а значит, пришло время подумать о предстоящем урожае. В феврале нужно уже сеять некоторые культуры на рассаду. А когда это лучше делать, подскажет лунный посевной календарь. К счастью, благоприятных дней в последнем месяце зимы не хватает.

Лунный календарь на февраль 2024: когда какая фаза Луны

Благоприятные и неблагоприятные дни для высева рассады в феврале зависят от фазы Луны в конкретную дату:

растущая — 11-23 февраля;

полнолуние — 24 февраля;

убывающая — 1-9 и 25-29 февраля;

новолуние — 10 февраля.

Посевной календарь на февраль 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Месячный посевной календарь на февраль 2024 поможет определиться с благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде (красный цвет — неблагоприятные, зеленый — благоприятные):

Лунный посевной календарь на февраль 2024 года / Фото: ТСН.ua

Вот конкретные даты, когда можно сеять рассаду в феврале 2024 года:

1-7 февраля — в эти дни рекомендуется сеять ранние сорта лука, сельдерея, баклажана, шпината, сладкого перца, редиса и салатов в теплице. Также можете заняться посевом однолетних и многолетних цветов на рассаду. Не забудьте подготовить почвосмеси для будущего пикирования рассады.

8-10 февраля — Луна находится на этапе Новолуния, а потому проводить посев не рекомендуется. Лучше заняться планированием севооборота культур на своем огороде.

11 февраля — хотя в этот день также лучше не заниматься посевом, однако можно ухаживать за той рассадой, которая уже была посеяна. Не забудьте подготовить места для высадки летних сортов кабачков и тыквы в парнике.

12 февраля – день считается благоприятным для высева сельдерея, лука-порея, баклажанов. Также можно провести в теплице пикирование рассады в предварительно подготовленную почвосмесь.

13-14 февраля – прекрасное время, чтобы высеять в теплице пряную зелень. Некоторые садоводы уже начинают сеять лаванду и мяту.

15-16 февраля — можете продолжать заниматься посевом овощных культур, однолетних и многолетних цветов. Уже можно сажать ранние сорта фасоли и гороха.

17-18 февраля – лучше заняться ревизией запасов, проверить корневища и луковицы на наличие вредителей и болезней. При необходимости проводятся защитные процедуры.

19-21 февраля – благоприятные дни для высева ранних овощных культур, многолетних цветов, пряных трав. Можете заняться возделыванием почвы и проверить растения на болезни.

22-23 февраля – эти дни считаются нейтральными для проведения садово-огородных работ. Поэтому их лучше провести по обрезке комнатных растений. Можно провести защиту хвойных от возможных солнечных ожогов весной. А еще стоит позаботиться о защите растений от грызунов.

24-25 февраля – это неблагоприятные дни для высева и высадки. Лучше проверить луковицы и корневища на болезни и вредители.

26 февраля — можете уделить немного внимания комнатным растениям, заняться поливкой и отделкой их от вредителей.

27-29 февраля – благоприятные дни для высева сельдерея, лука-порея, а еще можно провести зимние прививки.

Следует отметить, что нужно учитывать также индивидуальные погодные особенности вашего региона и потребности конкретных культур.

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