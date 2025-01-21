Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: когда по фазам месяца сеять рассаду

Узнайте благоприятные дни в лунном посевном календаре на февраль 2025 года. Когда лучше сеять рассаду, чтобы поскорее взошла.

Февраль — чрезвычайно важный месяц для садоводов и огородников, поскольку именно в это время закладываются основы будущего урожая. В феврале огородники сосредотачиваются на растениях, которые любят тепло и требуют больше времени для роста. Выращивание их дома, на подоконнике, в теплицах или контейнерах позволяет получить здоровую рассаду, готовую к высадке в открытый грунт, когда придет тепло.

Какие фазы Луны в феврале 2025 года

Убывающая Луна – 13-27 февраля;

– 13-27 февраля; Новая Луна – 28 февраля;

– 28 февраля; Растущая Луна – 1-11 февраля;

– 1-11 февраля; Полнолуние – 12 февраля.

Какие дни благоприятны для посадки по посевному календарю на февраль 2025 года

В феврале будет немало удачных дней для посева и ухода за растениями – это 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23 и 24 числа.

Для достижения наилучших результатов высаживайте культуры с учетом оптимальной температуры, уровня освещения и надлежащего полива. Это поможет растениям развиваться равномерно и обеспечит хороший урожай.

Неблагоприятные дни по посевному календарю в феврале 2025 года

В феврале наименее благоприятными для посева растений будут 11-14 и 26-28 числа. Эти дни лучше использовать для другой подготовительной работы, например ухода за комнатными растениями, сортировки и обработки семян, а также для ремонта или покупки садового инструмента.

Что и когда сеять в феврале 2025-го: по дням

Это время для высадки рассады овощей, зелени, а также для подготовки ягодных и цветочных растений:

5–6, 8–10, 15–16, 20–21 февраля – томаты;

7–8, 11–13, 19–21 февраля – сладкий перец;

6–7, 10–12, 18–19 февраля – баклажаны;

5–7, 10–12, 20–21 февраля – лук порей;

9–10, 14–15, 22–23 февраля – зелень (базилик, петрушка, укроп и т.п.);

6–7, 10–11, 15–16 февраля – клубника (семена);

1–10 февраля – плодовые деревья, ягодные кусты;

4–5, 9–10 февраля – однолетние и многолетние цветы;

15–25 февраля – клубнелуковичные, клубни, луковичные цветы.

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