Лунный посевной календарь на февраль 2026 года: благоприятные дни, чтобы рассада росла как на дрожжах
Лунный посевной календарь помогает садоводам и огородникам планировать посев и посадку растений так, чтобы урожай был очень щедрым.
В последний месяц зимы садоводы закладывают базу для грядущего урожая. В теплицах и контейнерах высевают рассаду, которую впоследствии пересадят в открытый грунт после потепления.
Фазы Луны в феврале 2026 года
1 февраля — растущая Луна;
2 февраля — полная Луна;
3–16 февраля — нисходящая Луна;
17 февраля — новая Луна;
18–28 февраля — растущая Луна.
Благоприятные дни для посева
Наиболее удачными днями для работы в саду и огороде в феврале 2026 года будут: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 число.
В феврале сеют рассаду овощей, зелени, а также готовят ягодные и цветочные культуры.
Лук на зелень, чеснок (контейнеры, теплица): 1-5, 8-10;
Салат, шпинат, укроп, петрушка: 15-20, 22-25;
Редис (теплица): 8-10, 22-25;
Микрозелень (рукола, горчица, горох): 1-5, 15-20;
Перец сладкий и острый (рассада): 15–20;
Баклажаны (рассада): 15–20;
Томаты для теплиц (рассада): 22–25;
Сельдерей корневой (рассада): 1–5;
Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония): 8-10, 15-20;
Многолетние цветы с длительным развитием: 1-5, 22-25;
Комнатные растения (пересадка, черенкование): 8-10, 22-25.
Неблагоприятные дни для посева
Не рекомендуется сеять и сажать в дни февраля: 11, 12, 13, 26–28 числа.
В эти дни можно заняться подготовительными работами:
уход за комнатными растениями;
сортировка и обработка семян;
ремонт и приобретение садового инструмента.