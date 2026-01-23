Лунный посевной календарь на февраль 2026 года: благоприятные дни, чтобы рассада росла как на дрожжах

Лунный посевной календарь февраль 2026 года / © pexels.com

Реклама

В последний месяц зимы садоводы закладывают базу для грядущего урожая. В теплицах и контейнерах высевают рассаду, которую впоследствии пересадят в открытый грунт после потепления.

Фазы Луны в феврале 2026 года

1 февраля — растущая Луна;

2 февраля — полная Луна;

3–16 февраля — нисходящая Луна;

17 февраля — новая Луна;

18–28 февраля — растущая Луна.

Благоприятные дни для посева

Наиболее удачными днями для работы в саду и огороде в феврале 2026 года будут: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 число.

В феврале сеют рассаду овощей, зелени, а также готовят ягодные и цветочные культуры.

Реклама

Лук на зелень, чеснок (контейнеры, теплица): 1-5, 8-10;

Салат, шпинат, укроп, петрушка: 15-20, 22-25;

Редис (теплица): 8-10, 22-25;

Микрозелень (рукола, горчица, горох): 1-5, 15-20;

Перец сладкий и острый (рассада): 15–20;

Баклажаны (рассада): 15–20;

Томаты для теплиц (рассада): 22–25;

Сельдерей корневой (рассада): 1–5;

Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония): 8-10, 15-20;

Многолетние цветы с длительным развитием: 1-5, 22-25;

Комнатные растения (пересадка, черенкование): 8-10, 22-25.

Неблагоприятные дни для посева

Не рекомендуется сеять и сажать в дни февраля: 11, 12, 13, 26–28 числа.

В эти дни можно заняться подготовительными работами: