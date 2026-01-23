ТСН в социальных сетях

Лунный посевной календарь на февраль 2026 года: благоприятные дни, чтобы рассада росла как на дрожжах

Лунный посевной календарь помогает садоводам и огородникам планировать посев и посадку растений так, чтобы урожай был очень щедрым.

Татьяна Мележик
Лунный посевной календарь февраль 2026

Лунный посевной календарь февраль 2026 года / © pexels.com

В последний месяц зимы садоводы закладывают базу для грядущего урожая. В теплицах и контейнерах высевают рассаду, которую впоследствии пересадят в открытый грунт после потепления.

Фазы Луны в феврале 2026 года

  • 1 февраля — растущая Луна;

  • 2 февраля — полная Луна;

  • 3–16 февраля — нисходящая Луна;

  • 17 февраля — новая Луна;

  • 18–28 февраля — растущая Луна.

Благоприятные дни для посева

Наиболее удачными днями для работы в саду и огороде в феврале 2026 года будут: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 число.

В феврале сеют рассаду овощей, зелени, а также готовят ягодные и цветочные культуры.

  • Лук на зелень, чеснок (контейнеры, теплица): 1-5, 8-10;

  • Салат, шпинат, укроп, петрушка: 15-20, 22-25;

  • Редис (теплица): 8-10, 22-25;

  • Микрозелень (рукола, горчица, горох): 1-5, 15-20;

  • Перец сладкий и острый (рассада): 15–20;

  • Баклажаны (рассада): 15–20;

  • Томаты для теплиц (рассада): 22–25;

  • Сельдерей корневой (рассада): 1–5;

  • Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония): 8-10, 15-20;

  • Многолетние цветы с длительным развитием: 1-5, 22-25;

  • Комнатные растения (пересадка, черенкование): 8-10, 22-25.

Неблагоприятные дни для посева

Не рекомендуется сеять и сажать в дни февраля: 11, 12, 13, 26–28 числа.

В эти дни можно заняться подготовительными работами:

  • уход за комнатными растениями;

  • сортировка и обработка семян;

  • ремонт и приобретение садового инструмента.

