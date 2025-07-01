Лунный посевной календарь на июль 2025 года: можно ли еще что-то посадить, какие даты благоприятные

Лунный посевной календарь на июль 2025 года / © unsplash.com

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Узнайте, какие дни в июле 2025 года будут наиболее благоприятными для посадки растений в саду и на огороде, а когда лучше заняться другими не менее важными делами.

Лунные фазы в июле 2025 года: какие когда

Считается, что фазы Луны влияют на рост растений и их плодородие. Так для работы в огороде лучше выбирать периоды, когда спутник Земли находится в созвездии Рыб, Тельца, Рака, Скорпиона. А вот его пребывание в созвездии Овна, Льва и Водолея считается неблагоприятным. В течение июля 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:

растущая Луна: 1–9 июля и 25-31 июля;

полнолуние: 10 июля;

спадающая Луна: 11-23 июля;

новолуние: 24 июля.

Благоприятные дни для огородничества и садоводства

В июле 2025 года наилучшими днями для проведения садово-огородных работ будут следующие: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29 число.

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Что и когда целесообразно высевать в июле 2025 года

В июле все еще можно повторно высевать некоторые культуры. Вот подробный перечень растений с наиболее благоприятными для них датами:

Редис (повторный посев): лучшие дни 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Огурцы (второй посев): выбирайте 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Фасоль: лучше сеять 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Укроп, руккола, петрушка: выбирайте 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Свекла (повторный посев): лучшие даты 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Шпинат: лучше всего 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Пекинская капуста: выбирайте 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.

Редька, репа: сейте 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Сидераты (люпин, фацелия, горчица): лучше всего 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю

В июле 2025 года есть дни, когда не рекомендовано заниматься высеванием и высадкой растений — это 1, 13, 25, 26, 30, 31 июля.

Чтобы это время не прошло даром, огородники рекомендуют посвятить его другим работам:

мульчирование и подкормка почвы;

удаление сорняков;

профилактическая обработка от болезней и вредителей;

рыхление почвы.

Эти работы помогут поддерживать грядки должным образом, ухаживать за растениями, чтобы получить большой урожай.

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