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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Лунный посевной календарь на июль 2025 года: можно ли еще что-то посадить, какие даты благоприятные

Узнайте подходящие дни в лунном посевном календаре на июль 2025 года. Хотя огородные работы во втором летнем месяце уже немного утихают, все еще есть определенные культуры, которые можно высаживать.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лунный посевной календарь на июль 2025 года

Лунный посевной календарь на июль 2025 года / © unsplash.com

Узнайте, какие дни в июле 2025 года будут наиболее благоприятными для посадки растений в саду и на огороде, а когда лучше заняться другими не менее важными делами.

Лунные фазы в июле 2025 года: какие когда

Считается, что фазы Луны влияют на рост растений и их плодородие. Так для работы в огороде лучше выбирать периоды, когда спутник Земли находится в созвездии Рыб, Тельца, Рака, Скорпиона. А вот его пребывание в созвездии Овна, Льва и Водолея считается неблагоприятным. В течение июля 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:

  • растущая Луна: 1–9 июля и 25-31 июля;

  • полнолуние: 10 июля;

  • спадающая Луна: 11-23 июля;

  • новолуние: 24 июля.

Благоприятные дни для огородничества и садоводства

В июле 2025 года наилучшими днями для проведения садово-огородных работ будут следующие: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29 число.

Что и когда целесообразно высевать в июле 2025 года

В июле все еще можно повторно высевать некоторые культуры. Вот подробный перечень растений с наиболее благоприятными для них датами:

  • Редис (повторный посев): лучшие дни 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

  • Огурцы (второй посев): выбирайте 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

  • Фасоль: лучше сеять 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

  • Укроп, руккола, петрушка: выбирайте 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

  • Свекла (повторный посев): лучшие даты 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

  • Шпинат: лучше всего 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

  • Пекинская капуста: выбирайте 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.

  • Редька, репа: сейте 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

  • Сидераты (люпин, фацелия, горчица): лучше всего 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю

В июле 2025 года есть дни, когда не рекомендовано заниматься высеванием и высадкой растений — это 1, 13, 25, 26, 30, 31 июля.

Чтобы это время не прошло даром, огородники рекомендуют посвятить его другим работам:

  • мульчирование и подкормка почвы;

  • удаление сорняков;

  • профилактическая обработка от болезней и вредителей;

  • рыхление почвы.

Эти работы помогут поддерживать грядки должным образом, ухаживать за растениями, чтобы получить большой урожай.

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