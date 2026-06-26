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Лунный посевной календарь на июль 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Июль — один из самых активных месяцев для дачников и огородников. В этот период растения нуждаются в регулярном уходе, подкормке и защите от жары.
Чтобы получить щедрый урожай, многие хозяева ориентируются не только на погодные условия, но и на Луны. Месячный посевной календарь помогает определить лучшие дни для высадки, пересадки, поливки и других работ в саду.
Как фазы Луны влияют на растения
Астрологическая традиция связывает развитие растений с лунными фазами:
Растущая Луна (15–28 июля) — период активного роста надземной части растений. Хорошо подходит для высева зелени, огурцов, томатов, цветов.
Полнолуние (29 июля) — время максимальной энергии, но не лучшее для высадки. Рекомендуется воздержаться от активных работ с почвой.
Нисходящая Луна (1–13 и 30–31 июля) — благоприятна для корнеплодов, обрезки, подкормки и борьбы с вредителями.
Молодая Луна (14 июля) — период отдыха для растений, когда лучше не проводить посевные работы.
Что сажать в июле
Июль — не только время уборки урожая, но и возможность повторных посевов. В этот период можно высевать:
редис (Скороспелые сорта: «Жара», «18 дней») — 1–20 июля;
укроп, петрушку, шпинат и другую зелень — весь июль;
салатные культуры — 1-25 июля;
шпинат — до 20 июля;
фасоль — 1-15 июля;
свекла (только скороспелые: «Бордо 237», «Детройт») — до 10 июля;
морковь (только ранние сорта: «Нантская», «Каротель») — до 5-10 июля;
позднюю капусту — до 10 июля;
огурцы — 1-10 июля.
Также в июле активно высаживают рассаду капусты поздних сортов.
Благоприятные дни для высева и высадки
Лучшими считаются дни, когда Луна находится в фазе роста или в начале нисходящего периода. В это время растения быстрее приживаются, лучше развивается корневая система и формируется крепкий стебель.
Особенно удачные дни для:
высева зелени и овощей;
пересадка рассады;
внесение органических удобрений;
полив и рыхление почвы.
Благоприятные дни — 1-7, 9-13, 15-21, 23-28, 30-31.
Неблагоприятные дни для работ на огороде
Существуют периоды, когда лучше воздержаться от активных садовых работ:
дни новолуния и полные;
переходные фазы Луны;
периоды сильной жары или засухи (даже если благоприятный календарь).
В настоящее время растения более уязвимы, поэтому лучше ограничиться минимальным уходом или отдыхом почвы.
Неблагоприятные дни — 8, 14, 22, 29.
FAQ
Что можно сажать в июле по лунному календарю?
В июле можно сеять редис, зелень, салат, фасоль, а также высаживать рассаду поздних сортов капусты.
Когда лучше сажать растения в июле за Луной?
Самые благоприятные дни — период растущей Луны и начало нисходящей Луны, когда растения лучше приживаются и активно растут.