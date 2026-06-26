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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Лунный посевной календарь на июль 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Июль — один из самых активных месяцев для дачников и огородников. В этот период растения нуждаются в регулярном уходе, подкормке и защите от жары.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Лунный посевной календарь на июль 2026

Лунный посевной календарь на июль 2026 года / © pexels.com

Чтобы получить щедрый урожай, многие хозяева ориентируются не только на погодные условия, но и на Луны. Месячный посевной календарь помогает определить лучшие дни для высадки, пересадки, поливки и других работ в саду.

Как фазы Луны влияют на растения

Астрологическая традиция связывает развитие растений с лунными фазами:

  1. Растущая Луна (15–28 июля) — период активного роста надземной части растений. Хорошо подходит для высева зелени, огурцов, томатов, цветов.

  2. Полнолуние (29 июля) — время максимальной энергии, но не лучшее для высадки. Рекомендуется воздержаться от активных работ с почвой.

  3. Нисходящая Луна (1–13 и 30–31 июля) — благоприятна для корнеплодов, обрезки, подкормки и борьбы с вредителями.

  4. Молодая Луна (14 июля) — период отдыха для растений, когда лучше не проводить посевные работы.

Что сажать в июле

Июль — не только время уборки урожая, но и возможность повторных посевов. В этот период можно высевать:

  • редис (Скороспелые сорта: «Жара», «18 дней») — 1–20 июля;

  • укроп, петрушку, шпинат и другую зелень — весь июль;

  • салатные культуры — 1-25 июля;

  • шпинат — до 20 июля;

  • фасоль — 1-15 июля;

  • свекла (только скороспелые: «Бордо 237», «Детройт») — до 10 июля;

  • морковь (только ранние сорта: «Нантская», «Каротель») — до 5-10 июля;

  • позднюю капусту — до 10 июля;

  • огурцы — 1-10 июля.

Также в июле активно высаживают рассаду капусты поздних сортов.

Благоприятные дни для высева и высадки

Лучшими считаются дни, когда Луна находится в фазе роста или в начале нисходящего периода. В это время растения быстрее приживаются, лучше развивается корневая система и формируется крепкий стебель.

Особенно удачные дни для:

  • высева зелени и овощей;

  • пересадка рассады;

  • внесение органических удобрений;

  • полив и рыхление почвы.

Благоприятные дни — 1-7, 9-13, 15-21, 23-28, 30-31.

Неблагоприятные дни для работ на огороде

Существуют периоды, когда лучше воздержаться от активных садовых работ:

  • дни новолуния и полные;

  • переходные фазы Луны;

  • периоды сильной жары или засухи (даже если благоприятный календарь).

В настоящее время растения более уязвимы, поэтому лучше ограничиться минимальным уходом или отдыхом почвы.

Неблагоприятные дни — 8, 14, 22, 29.

FAQ

Что можно сажать в июле по лунному календарю?

В июле можно сеять редис, зелень, салат, фасоль, а также высаживать рассаду поздних сортов капусты.

Когда лучше сажать растения в июле за Луной?

Самые благоприятные дни — период растущей Луны и начало нисходящей Луны, когда растения лучше приживаются и активно растут.

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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