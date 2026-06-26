Лунный посевной календарь на июль 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный посевной календарь на июль 2026 года / © pexels.com

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Чтобы получить щедрый урожай, многие хозяева ориентируются не только на погодные условия, но и на Луны. Месячный посевной календарь помогает определить лучшие дни для высадки, пересадки, поливки и других работ в саду.

Как фазы Луны влияют на растения

Астрологическая традиция связывает развитие растений с лунными фазами:

Растущая Луна (15–28 июля) — период активного роста надземной части растений. Хорошо подходит для высева зелени, огурцов, томатов, цветов. Полнолуние (29 июля) — время максимальной энергии, но не лучшее для высадки. Рекомендуется воздержаться от активных работ с почвой. Нисходящая Луна (1–13 и 30–31 июля) — благоприятна для корнеплодов, обрезки, подкормки и борьбы с вредителями. Молодая Луна (14 июля) — период отдыха для растений, когда лучше не проводить посевные работы.

Что сажать в июле

Июль — не только время уборки урожая, но и возможность повторных посевов. В этот период можно высевать:

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редис (Скороспелые сорта: «Жара», «18 дней») — 1–20 июля;

укроп, петрушку, шпинат и другую зелень — весь июль;

салатные культуры — 1-25 июля;

шпинат — до 20 июля;

фасоль — 1-15 июля;

свекла (только скороспелые: «Бордо 237», «Детройт») — до 10 июля;

морковь (только ранние сорта: «Нантская», «Каротель») — до 5-10 июля;

позднюю капусту — до 10 июля;

огурцы — 1-10 июля.

Также в июле активно высаживают рассаду капусты поздних сортов.

Благоприятные дни для высева и высадки

Лучшими считаются дни, когда Луна находится в фазе роста или в начале нисходящего периода. В это время растения быстрее приживаются, лучше развивается корневая система и формируется крепкий стебель.

Особенно удачные дни для:

высева зелени и овощей;

пересадка рассады;

внесение органических удобрений;

полив и рыхление почвы.

Благоприятные дни — 1-7, 9-13, 15-21, 23-28, 30-31.

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Неблагоприятные дни для работ на огороде

Существуют периоды, когда лучше воздержаться от активных садовых работ:

дни новолуния и полные;

переходные фазы Луны;

периоды сильной жары или засухи (даже если благоприятный календарь).

В настоящее время растения более уязвимы, поэтому лучше ограничиться минимальным уходом или отдыхом почвы.

Неблагоприятные дни — 8, 14, 22, 29.

FAQ

Что можно сажать в июле по лунному календарю?

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В июле можно сеять редис, зелень, салат, фасоль, а также высаживать рассаду поздних сортов капусты.

Когда лучше сажать растения в июле за Луной?

Самые благоприятные дни — период растущей Луны и начало нисходящей Луны, когда растения лучше приживаются и активно растут.

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