Лунный посевной календарь на июнь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные даты в начале лета

Узнайте подходящие для этого дня в лунном посевном календаре на июнь 2024 года. Он поможет максимально эффективно использовать время в огороде и саду.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 поможет любителям огородничества и садоводства более тщательно планировать свои работы и получить большой урожай.

Лунный календарь на июнь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Учитывая фазы Луны, для работ в саду и огороде в июне 2024 года лучше всего подойдут: 1-3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29 и 30 число. Используйте их для высадки, опаления, полива, мульчирования, обрезки и т.д.

В этом случае совсем неблагоприятными для огородно-полевых и садовых работ будут числа: 4, 8. 13, 17, 18, 26 июня. Лучше уделите это время своим другим делам.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 года на каждый день

1-3,19-20,24,20-30 – в эти числа лучше всего сажать и заниматься зеленью, салатом, огурцами, томатами, баклажанами, сладким перцем, кабачками, патиссонами, тыквами. Также этот период подходит для высадки, высева и ухода за домашними и садовыми цветами, кустарниками, деревьями.

5,6,10,11,14,15,27 — лучшее время для того, чтобы заниматься редисом, редькой, дайконом, свеклой, морковью, луком, горохом, бобовыми и фасолью. Также сажайте корневую петрушку и сельдерей.

1-3, 9, 10-12, 24-25, 30 — этот период, по словам садоводов, лучше всего подходит для капусты цветной и белокочанной.

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