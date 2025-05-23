Лунный посевной календарь на июнь 2025 года: запишите благоприятные дни для огородных работ в начале лета

Лунный посевной календарь на июнь 2025 года / © Pixabay

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Начало лета ознаменуется бурным ростом растений и стартом активного ухода за ними в открытом грунте. В июне также наступает благоприятное время для высадки теплолюбивых культур, а некоторые растения продолжают высевать во второй раз для удлинения урожая.

Лунные фазы в июне 2025 года: ориентир для огородников

Для опытных садоводов и огородников фазы Луны являются важным естественным компасом в планировании работ. В течение июня 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:

растущая Луна: 1 — 10 июня и 26 — 30 июня;

полнолуние: 11 июня;

нисходящая Луна: 12 — 24 июня;

новолуние: 25 июня.

Благоприятные дни для огородничества и садоводства

В июне 2025 года самые благоприятные дни для садово-огородных работ приходятся на следующие даты: от 3 до 9, а также от 12 до 18 число.

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Именно в эти дни, по лунному календарю, естественные ритмы гармонично способствуют развитию растений, поэтому любые аграрные дела — высадка, пересадка, полив, подкормка, обрезка или прополка — будут особенно эффективными.

Что и когда целесообразно высевать в июне 2025 года

Июнь — идеальный период для повторного или позднего высева многих культур, особенно с учетом лунного календаря, подсказывающего самые удачные дни для работ. Вот подробный перечень культур, которые можно сеять в этом месяце вместе с самыми благоприятными датами:

Огурцы (повторное посев): оптимально высевать 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 и 20 июня. Оно позволяет получить более поздний, но обильный урожай.

Кабачки и тыквы: эти теплолюбивые растения следует высевать 5, 6, 7, 11, 12, 18 и 19 числа.

Корнеплоды (морковь, свекла, редис, дайкон): сейте их 6–7, 12–18, 20 и 21 июня — это будет способствовать формированию качественных и сладких плодов.

Кукуруза: наиболее продуктивно ее сеять 4, 5, 6, 10-12, 19 и 20 июня.

Бобовые культуры (фасоль, горох): отдавайте предпочтение датам 5, 6, 11, 12, 18–20 июня.

Листовая зелень (шпинат, руккола, укроп): лучше всего высевать 6, 7, 11–13, 19 и 20 числа, чтобы получить обильный и ароматный урожай.

Свекла (на повторное посев): подходящие дни — 4-6, 10-12, 19 и 20 июня.

Капуста (позднеспелые сорта): сейте 5-7, 11-12, 19 и 20 июня — растения успеют сформироваться к осени.

Сидераты (горчица, овес): их целесообразно высевать 6-7, 12-13, а также 20-21 июня для оздоровления почвы и подготовки к следующему сезону.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю

В июне 2025 года есть дни, когда лучше воздержаться от посева и высадки растений — это 1, 2, 10, 11, а также период от 25 до 30 июня. В эти даты лунные фазы не способствуют эффективному укоренению и росту культур, поэтому посевные работы могут быть менее результативными.

Однако это время не следует считать потерянным — его можно с пользой посвятить другим важным аграрным задачам, в частности:

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ухода за уже взорванными растениями;

профилактике и лечению болезней культур;

защитной обработке от вредителей;

пропалке сорняков;

рыхлению почвы для улучшения аэрации;

внесению органических или минеральных удобрений.

Такие работы в неблагоприятные для посева дни помогут укрепить растения, поддержать развитие и создать благоприятные условия для будущего урожая.