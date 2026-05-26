Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: огородные работы на начало лета

Именно сейчас на грядках стартуют повторные посевы, высаживаются теплолюбивые культуры и проводятся основные летние работы.

Чтобы получить стабильный и обильный урожай, многие дачники ориентируются не только на погоду, но и на лунный посевной календарь. Он помогает определить дни, когда растения лучше приживаются и быстрее развиваются.

Фазы Луны в июне 2026 года

В июне 2026 года Луна будет проходить через стандартные фазы, каждая из которых имеет свое значение для огородных работ:

Растущая Луна (16-29 июня) — период активного роста растений. Лучше всего подходит для посева культур, формирующих надземную часть (огурцы, кабачки, зелень, фасоль). Полнолуние (30 июня) — время максимальной энергии природы, но не лучшее для посадок. В этот день обычно воздерживаются от активных посевов. Убывающая Луна (1-14 июня) — благоприятна для корнеплодов (морковь, свекла, редис), а также для ухода за почвой. Новая Луна (15 июня) — период покоя, когда лучше не проводить посадочные работы.

Ориентация на лунные фазы позволяет более эффективно планировать огородные работы и повышать вероятность хорошего урожая.

Благоприятные дни для посадки в июне 2026 года

Согласно лунным фазам, в июне есть периоды, когда растения лучше укореняются и быстрее развиваются.

Наиболее благоприятные дни: 1-4, 7-8, 12-13, 17, 22-29 июня.

В эти даты рекомендуется проводить основные посевные работы, пересадку рассады и высадку овощных культур.

Неблагоприятные дни для работ в огороде

В июне также есть даты, когда лучше воздержаться от активного посева:

Неблагоприятные периоды: 5-6, 14-16, 30 июня.

В эти дни желательно сосредоточиться на уходе за растениями: поливе, рыхлении почвы, прополке или подготовке грядок.

Что можно сажать в июне 2026 года

Первый летний месяц позволяет получить второй урожай многих культур. В благоприятные дни можно высевать:

Овощные культуры — огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, бахчевые культуры хорошо растут в теплую погоду, поэтому их активно высевают в июне. Корнеплоды — морковь, свекла, редис, редька и пастернак подходят для повторного посева и осеннего сбора. Зелень и пряные травы — укроп, петрушка, руккола, шпинат, кинза, салаты, базилик — быстро дают урожай даже при летнем посеве. Бобовые и зерновые культуры — фасоль, горох, нут, а также кукуруза могут быть высажены для летнего цикла развития. Цветочные культуры — бархатцы, цинии, астры, настурции — не только украшают участок, но и защищают другие растения от вредителей. Сидераты — горчица, фацелия, овес используются для восстановления плодородия почвы после основных посевов.

Дополнительные работы в огороде в июне

Кроме посева, июнь требует активного ухода за участком:

регулярная поливка, особенно в жаркие дни;

подкормка овощных культур;

формирование и подвязывание растений;

борьба с вредителями;

мульчирование для сохранения влаги

