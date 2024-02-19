Лунный посевной календарь на март 2024 года: когда сеять и сажать для лучшего урожая

Благоприятные дни по лунному календарю для огородных и садовых работ в марте 2024 года

Многие украинцы пытаются вырастить овощи, зелень на огороде. Это особенно актуально во время войны и роста цен. В конце зимы нужно начать подготовительные работы, а в марте можно сажать и сеять.

При посадке следует ориентироваться не только на погоду, но и на лунный календарь. Понимание лунных фаз имеет важное значение, потому что гравитационное тяготение Луны влияет на содержание влаги в почве и рост растений.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в марте 2024 года

Благоприятные дни в марте – 1, 5-7, 12-13, 15-16, 18-21, 23-25, 27-29.

Неблагоприятные дни – 8-9, 14 марта.

Нейтральные дни по лунному календарю - 2-4, 10-11, 17, 22, 26, 30-31 марта.

К середине марта в благоприятные дни желательно посеять редис, редьку, лук на зелень, однолетние, многолетние и клубневые цветы. Можно сажать лук, чеснок, хрен, все виды капусты, картофель и топинамбур, фасоль, бобы. Можно пересаживать и пикировать растения.

12 и 13 марта будут благоприятны для помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, тыквы, редьки и зелени на салаты. 15-16 марта можно сажать лук, чеснок, хрен, спаржу, картофель, клубнику и землянику, фасоль и горох, морковь и свеклу.

В третьей декаде марта можно сажать рассаду помидоров и огурцов, перец, капусту, баклажаны, кабачки, морковь, репу и сельдерей.

Благоприятный период для высадки картофеля и топинамбура, моркови и сельдерея.

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