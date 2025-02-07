Лунный посевной календарь на март 2025 года: пришла пора заняться огородом

Узнайте подходящие дни в лунном посевном календаре на март 2025 года. Когда сажать овощи, фрукты и цветы.

Март – это пора пробуждения весны, когда дни становятся длиннее и теплее. Именно в это время активизируются работы в саду и огороде. Месячный посевной календарь на март 2025 года подскажет, в какие дни лучше высаживать растения.

Какие фазы Луны в марте 2025 года

Нисходящая Луна – 15-28 марта;

– 15-28 марта; Новая Луна – 29 марта;

– 29 марта; Ростная Луна – 1-13, 30-31 марта;

– 1-13, 30-31 марта; Полнолуние – 14 марта.

Неблагоприятные дни по посевному календарю в марте 2025 года

В марте 2025 года неудачные дни для посадки приходятся на 1-2, 16, 30-31 числа. В эти даты лучше воздержаться от высадки растений, ведь это может отрицательно сказаться на урожае.

Месячный посевной календарь на март 2025 года: благоприятные дни для высадки разных культур

Это время для высадки рассады овощей, зелени, а также для подготовки ягодных и цветочных растений:

3-7, 19-21 марта – капуста ранняя, петрушка, редис, укроп, руккола, шпинат, кориандр;

5-7 марта – лук, сельдерей, мята, базилик, мелисса;

10-15 марта – баклажаны, перец, томаты, капуста белокочанная;

19-21 марта – морковь, свекла, картофель в теплицах;

3-7, 19-21 марта – однолетние цветы;

10-15 марта – многолетние цветы;

17-21 марта – комнатные цветы.

Не стоит забывать о деревьях и кустарниках, которые также нуждаются в уходе. Лучшее время для этого – конец марта, когда наступают благоприятные дни.

В так называемые нейтральные периоды следует заняться почвой: подготовить его к посеву, удобрить и улучшить структуру. Ведь именно качество почвы в значительной степени влияет на рост и развитие растений.

Поскольку в марте еще может быть прохладно для открытой высадки, многие садоводы используют парники, где высевают рассаду и цветы.

Многие ориентируются на лунный календарь и следуют рекомендациям в соответствии с фазами Луны, чтобы получить лучший урожай.

Читайте также: