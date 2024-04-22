Лунный посевной календарь на май 2024 года: что сеять, благоприятные и неблагоприятные даты

Узнайте подходящие для этого дня в лунном посевном календаре на май 2024 года. Он поможет максимально эффективно использовать время в огороде и саду.

Благодаря лунному посевному календарю вы получите полезную информацию о лучших днях, в которые стоит посадить клубнику, кукурузу, арбузы и другие культуры. Вы можете быть уверенными в получении большого урожая, если будете использовать такой календарь.

Лунный календарь на май 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Учитывая фазы Луны, лучшими днями для работ в саду и на огороде в мае 2024 будут: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31 число. Используйте их для высадки, опаления, полива, мульчирования, обрезки и т.д.

В то же время наименее благоприятными днями для садово-огородных работ будут 6,8,15, 23-24, 28 мая. Эти дни лучше уделить заботе о близких, домашним заботам, уходу за своим внешним видом.

Лунный посевной календарь на май 2024 года на каждый день

Лунный посевной календарь на май 2024 года: зеленый — благоприятные дни, красный — неблагоприятные дни / Фото: ТСН.ua

1-2 мая — нейтральные дни для высевания, высадки. Лучше заняться уходом за культурами, а это перенести на другую дату. Также можно прополоть или обрезать сорняки, опрыскать растения от вредителей или болезней.

3-4 мая — лучшие дни для высевания редиса, моркови, редьки, свеклы, высадки поздних сортов картофеля. Также можно посадить бобовые. Рассаду можете пересаживать на более подходящее место.

5-6 мая — неблагоприятные дни для огородных работ. Однако садоводы могут заняться пахотой, рыхлением почвы, прополкой сорняков.

7 мая — день нейтральный для высевания, но при необходимости можно заняться высадкой луковых. Можно также подготовить семена – замочить для проращивания.

8 мая — еще один неблагоприятный день. Однако можно взглянуть на состояние газона и произвести скашивание травы при необходимости. Также можно вносить сезонные удобрения.

9-13 мая — очень благоприятные дни для высадки и высева баклажанов, перца, огурцов. Можно пересадить кусты клубники и земляники, посеять однолетние и многолетние цветы. Не забудьте позаботиться и о саде, особенно займитесь высадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников.

14 мая – нейтральный день для высадки, поэтому лучше перенести эту работу на другую дату. Можно заняться уборкой в теплицах, провести проветривание при теплой погоде. Осмотрите растения на наличие болезней и вредителей.

15 мая — садовыми делами лучше не заниматься. Это неблагоприятный для этого день.

16 мая — займитесь уборкой участка, проверьте ограждение и при необходимости проведите его ремонт. Также это отличный день для профилактической обработки растений.

17-22 мая — благоприятные дни. Смело высаживайте все те овощные культуры, которые у вас остались. Можете заняться высадкой земляники и клубники. Можно заняться стрижкой газона, пропалкой сорняков.

23-24 мая — неблагоприятные дни для высадки и высевания, но можно провести обрезку садовых культур и профилактическую обработку. Появляется первый урожай, который можно собирать.

25-27 мая — позаботьтесь о регулярной и обильной поливке, особенно, если месяц показался засушливым. Займитесь первым урожаем.

28 мая — неблагоприятный день для садово-огородных работ.

29 мая — при необходимости можно пересадить или посадить растения, но лучше заняться возделыванием культур от вредителей, прополоть грядки.

30-31 мая — займитесь подкормкой и поливкой культур, привите желаемые растения для дальнейшего размножения, уже вся рассада должна расти на своем постоянном месте, можете обработать парники и теплицы.

Читайте также: