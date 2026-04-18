Лунный посевной календарь на май 2026 года: когда сеять овощи, чтобы получить богатый урожай
Посевный календарь по фазам Луны — один из самых популярных инструментов среди огородников и дачников, стремящихся получить стабильно высокий и здоровый урожай. Его принцип основан на учете месячных циклов, которые, по наблюдениям аграриев, могут влиять на рост, укоренение и развитие растений.
Май — это пик весеннего сезона, когда работы на огороде и в саду выходят на максимум. Почва уже достаточно прогрета, ночные заморозки отступают, а растения переходят в фазу активного роста. Сейчас высаживается большинство теплолюбивых культур, закладываются грядки и формируется основа будущего урожая.
Фазы Луны в мае 2026 года
Лунный цикл в мае распределяется следующим образом:
1 и 31 мая — полная Луна;
2–15 мая — нисходящая фаза Луны;
16 мая — новая Луна;
17–30 мая — Растущая Луна.
Лучшие дни для высева и посадки в мае 2026 года
Астрологически и агротехнически наиболее благоприятными для работы с растениями считаются даты: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая.
В эти периоды растения лучше приживаются, более активно формируют корневую систему и быстрее входят в фазу роста, что напрямую влияет на будущую урожайность.
Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь огородника
В мае открывается главный посевной сезон — в открытую почву высаживается почти весь спектр огородных культур.
Томаты, физалис: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая;
Перец, баклажаны: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;
Огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, арбузы, дыни: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая;
Кукуруза: 2-7, 11-12, 20-21 мая;
Бобовые культуры (горох, фасоль): 2-7, 11-12, 20-21 мая;
Капуста: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;
Зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат): 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;
Корнеплоды (морковь, свекла, редис): 2-7, 11-12 мая;
Картофель: 2-7, 11-12 мая;
Плодовые деревья и ягодные кусты: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;
Цветы (однолетние и многолетние): 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая.
Неблагоприятные дни для посадки в мае 2026 года
Периоды, когда высев и высадка лучше отложить: 8, 9, 10, 15, 16, 17 мая.
Эти дни больше подходят для вспомогательных аграрных работ, не связанных с активным ростом растений, в частности:
пропалка и очистка грядок;
опрыскивание от вредителей и болезней;
полив и увлажнение почвы;
внесение удобрений;
рыхление и подготовка земли;
проверка инвентаря и планирование работ.
Грамотное планирование посадок по лунному календарю позволяет эффективно использовать каждый день мая и значительно повысить шансы на стабильный и обильный урожай.