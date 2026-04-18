ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Лунный посевной календарь на май 2026 года: когда сеять овощи, чтобы получить богатый урожай

Посевный календарь по фазам Луны — один из самых популярных инструментов среди огородников и дачников, стремящихся получить стабильно высокий и здоровый урожай. Его принцип основан на учете месячных циклов, которые, по наблюдениям аграриев, могут влиять на рост, укоренение и развитие растений.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Месячный посевной календарь на май 2026 года

Месячный посевной календарь на май 2026 года / © pexels.com

Май — это пик весеннего сезона, когда работы на огороде и в саду выходят на максимум. Почва уже достаточно прогрета, ночные заморозки отступают, а растения переходят в фазу активного роста. Сейчас высаживается большинство теплолюбивых культур, закладываются грядки и формируется основа будущего урожая.

Фазы Луны в мае 2026 года

Лунный цикл в мае распределяется следующим образом:

  • 1 и 31 мая — полная Луна;

  • 2–15 мая — нисходящая фаза Луны;

  • 16 мая — новая Луна;

  • 17–30 мая — Растущая Луна.

Лучшие дни для высева и посадки в мае 2026 года

Астрологически и агротехнически наиболее благоприятными для работы с растениями считаются даты: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая.

В эти периоды растения лучше приживаются, более активно формируют корневую систему и быстрее входят в фазу роста, что напрямую влияет на будущую урожайность.

Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь огородника

В мае открывается главный посевной сезон — в открытую почву высаживается почти весь спектр огородных культур.

  • Томаты, физалис: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая;

  • Перец, баклажаны: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

  • Огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, арбузы, дыни: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая;

  • Кукуруза: 2-7, 11-12, 20-21 мая;

  • Бобовые культуры (горох, фасоль): 2-7, 11-12, 20-21 мая;

  • Капуста: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

  • Зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат): 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

  • Корнеплоды (морковь, свекла, редис): 2-7, 11-12 мая;

  • Картофель: 2-7, 11-12 мая;

  • Плодовые деревья и ягодные кусты: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

  • Цветы (однолетние и многолетние): 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая.

Неблагоприятные дни для посадки в мае 2026 года

Периоды, когда высев и высадка лучше отложить: 8, 9, 10, 15, 16, 17 мая.

Эти дни больше подходят для вспомогательных аграрных работ, не связанных с активным ростом растений, в частности:

  • пропалка и очистка грядок;

  • опрыскивание от вредителей и болезней;

  • полив и увлажнение почвы;

  • внесение удобрений;

  • рыхление и подготовка земли;

  • проверка инвентаря и планирование работ.

Грамотное планирование посадок по лунному календарю позволяет эффективно использовать каждый день мая и значительно повысить шансы на стабильный и обильный урожай.

Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie