Лунный посевной календарь на май 2026 года: когда сеять овощи, чтобы получить богатый урожай

Месячный посевной календарь на май 2026 года / © pexels.com

Май — это пик весеннего сезона, когда работы на огороде и в саду выходят на максимум. Почва уже достаточно прогрета, ночные заморозки отступают, а растения переходят в фазу активного роста. Сейчас высаживается большинство теплолюбивых культур, закладываются грядки и формируется основа будущего урожая.

Фазы Луны в мае 2026 года

Лунный цикл в мае распределяется следующим образом:

1 и 31 мая — полная Луна;

2–15 мая — нисходящая фаза Луны;

16 мая — новая Луна;

17–30 мая — Растущая Луна.

Лучшие дни для высева и посадки в мае 2026 года

Астрологически и агротехнически наиболее благоприятными для работы с растениями считаются даты: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая.

В эти периоды растения лучше приживаются, более активно формируют корневую систему и быстрее входят в фазу роста, что напрямую влияет на будущую урожайность.

Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь огородника

В мае открывается главный посевной сезон — в открытую почву высаживается почти весь спектр огородных культур.

Томаты, физалис: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая;

Перец, баклажаны: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

Огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, арбузы, дыни: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 мая;

Кукуруза: 2-7, 11-12, 20-21 мая;

Бобовые культуры (горох, фасоль): 2-7, 11-12, 20-21 мая;

Капуста: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

Зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат): 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

Корнеплоды (морковь, свекла, редис): 2-7, 11-12 мая;

Картофель: 2-7, 11-12 мая;

Плодовые деревья и ягодные кусты: 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая;

Цветы (однолетние и многолетние): 2-7, 11-12, 20-21, 26-30 мая.

Неблагоприятные дни для посадки в мае 2026 года

Периоды, когда высев и высадка лучше отложить: 8, 9, 10, 15, 16, 17 мая.

Эти дни больше подходят для вспомогательных аграрных работ, не связанных с активным ростом растений, в частности:

пропалка и очистка грядок;

опрыскивание от вредителей и болезней;

полив и увлажнение почвы;

внесение удобрений;

рыхление и подготовка земли;

проверка инвентаря и планирование работ.

Грамотное планирование посадок по лунному календарю позволяет эффективно использовать каждый день мая и значительно повысить шансы на стабильный и обильный урожай.