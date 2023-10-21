Лунный посевной календарь на ноябрь 2023: что делать на огороде и в саду

В последний месяц осени приходит время попрощаться к весне с садом и огородом. Но первые две недели ноября еще могут быть достаточно тёплыми, чтобы заниматься некоторыми работами. Узнайте о благоприятных днях по лунному посевному календарю на ноябрь 2023 года.

Чем можно заняться в огороде и в саду в ноябре? Если разрешает погода, нужно проводить подземные высева, высаживать весенние луковичные цветы. Если в октябре вы забыли о озимых чесноке и луке, самое время о них вспомнить. В саду можно заняться высадкой хвойных деревьев, а вот плодовые лучше отложить до весны. Главное, чтобы земли не подмерзли. Не забывайте и о профилактических работах от вредителей и болезней.

Лунный календарь на ноябрь 2023: когда какая фаза Луны

Важно учитывать, в какой фазе будет Луна в ноябре 2023 года и на основе этого заниматься огородными и садовыми делами:

растущая — 14-26 ноября;

полнолуние — 27 ноября;

убывающая — 1-12 и 28-30 ноября;

новолуние — 13 ноября.

Посевной календарь на ноябрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в ноябре 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде будут (красный цвет — неблагоприятный, зеленый — благоприятный):

Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 года по дням / Фото: ТСН.ua

Если вы собираетесь высаживать озимые чеснок и лук, следует заранее подобрать благоприятные для этого дни:

лук репчатый — 10,11 ноября;

— 10,11 ноября; лук на зелень (на подоконнике) — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября;

(на подоконнике) — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21-26, 30 ноября; чеснок — 10, 11 ноября;

— 10, 11 ноября; лук порей (на подоконнике) – 3, 4, 10, 11, 21, 22, 26, 30 ноября.

Вы также можете высевать зелень на подоконнике:

листовой салат — 10, 11, 17, 18, 21-26 ноября;

— 10, 11, 17, 18, 21-26 ноября; шпинат — 10, 11, 21-25 ноября;

— 10, 11, 21-25 ноября; рукола — 3, 4, 14, 21-25, 30 ноября;

— 3, 4, 14, 21-25, 30 ноября; укроп и фенхель – 17, 18, 26 ноября;

– 17, 18, 26 ноября; петрушка, кинза, сельдерей – 21, 22 ноября;

– 21, 22 ноября; базилик — 7-9, 14, 21-25 ноября;

— 7-9, 14, 21-25 ноября; микрозелень — 14, 17, 18, 21-25 ноября.

Борьбу с вредителями и болезнями лучше проводить 1, 2, 5-9, 28, 29 ноября.

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