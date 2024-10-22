Лунный посевной календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни, можно ли что-то сажать

Узнайте подходящие для этого дня в лунном посевном календаре на ноябрь 2024 года. Можно ли еще что-нибудь сажать? Чем заниматься в саду и в огороде?
Какие фазы Луны в ноябре 2024 года
- Луна падает — 16-30 ноября;
- Новая Луна — 1 ноября;
- Луна растет — 2-14 ноября;
- Полнолуние — 15 ноября.
Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на ноябрь 2024 года
Самыми благоприятными датами для работы в саду и на огороде в последний месяц осени будут 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 ноября.
Неблагоприятные дни по посевному календарю в ноябре 2024 года
Не рекомендуется заниматься посевом, высадкой огородных культур в такие дни – 1, 2, 8, 9, 16, 30 ноября.
Лучше займитесь любыми другими делами, в частности, сгребите опавшую листву, перекопайте почву для улучшения ее качества и борьбы с вредителями, обрежьте кусты и деревья или подготовьте молодые саженцы.
Что и когда сеять в ноябре 2024: по дням
Если вы хотите высеять или высадить некоторые культуры в конце осени, делайте это в следующие дни:
- 18-25 ноября — морковь, картофель и свекла;
- 12-18 ноября — репчатый лук и чеснок;
- 3-10 ноября — перец, томаты и баклажаны;
- 3-10 ноября — тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы;
- 3-10 ноября — капуста;
- 18-25 ноября — укроп, петрушка, шпинат и различные салаты.
В ноябре будет несколько хороших дней для посева ягод и фруктов и это: 3—10 ноября.
А вот удачными днями для того, чтобы сеять или сажать декоративные растения будут: 3-7, 10-15 ноября для многолетних и однолетних, а также комнатных, а для клубневых и луковичных – 17-19, 23 ноября.
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