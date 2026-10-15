Лунный посевной календарь на ноябрь 2026 года: когда сажать, чтобы получить щедрый урожай весной

Месячный посевной календарь на ноябрь 2026 года / © pexels.com

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Лунный посевной календарь на ноябрь 2026 подсказывает даты, которые традиционно считают благоприятными для различных видов работ. В то же время, решающее значение имеют температура почвы и погодные условия в конкретном регионе.

Благоприятные дни для посадки в ноябре 2026 года

Согласно лунному посевному календарю, для подзимнего посева моркови, свеклы, петрушки и укропа можно выбрать 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28 и 29 ноября.

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Для поздней посадки озимого чеснока и лука в календаре указаны 1, 2, 3, 6 и 7 ноября. Однако эти даты следует рассматривать с учетом климата и фактического состояния почвы: если земля уже промерзла, сажать луковицы может быть слишком поздно.

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Для выращивания зеленого лука на перо и микрозеленые дома рекомендуют 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 и 22 ноября.

Лунный календарь является ориентиром для планирования садово-огородных работ. Научных доказательств того, что фазы Луны сами по себе определяют урожайность, недостаточно, поэтому при выборе дать в первую очередь следует учитывать потребности растений и погоду.

Когда не рекомендуют планировать посевы

По лунному календарю, новолуние приходится на 9 ноября, а полнолуние — на 24 ноября 2026 года. В традиционных посевных календарях эти даты считают неблагоприятными для посадки и пересадки растений.

Периоды 8–10 и 23–25 ноября можно использовать для других задач: очистки и дезинфекции садового инвентаря, сортировки семян, подготовки материалов для укрытия растений и уборки участка.

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Что можно сеять под зиму в ноябре

В конце осени при благоприятных погодных условиях сеют холодостойкие культуры, в частности морковь, свеклу, петрушку, укроп и шпинат. Подзимний посев позволяет получить раннюю лестницу весной, но требует правильного выбора сроков.

Грядки желательно подготовить заранее, пока почва еще не поддается обработке. Семена высевают сухими в подготовленные бороздки после наступления устойчивого похолодания, когда они уже не имеют условий для преждевременного прорастания. Для засыпания используют предварительно заготовленную сухую землю или торф.

После посева грядки не поливают. Слишком ранний висел в теплую и влажную почву может вызвать прорастание семян до морозов, из-за чего всходы погибнут зимой.

Как подготовить сад к морозам

В ноябре нужно позаботиться о теплолюбивых многолетниках, молодых деревьях и кустарниках. Розы, виноград и гортензии покрывают в соответствии с их морозостойкостью и погодными условиями.

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Не стоит спешить с герметичным укрытием растений до наступления стойких холодов. Во время оттепелей и дождей под плотным покрытием накапливается влага, повышающая риск выпревания побегов и развития грибковых болезней.

Стволы молодых деревьев также следует защитить от грызунов и зайцев. Для этого используют специальные защитные сетки или другие безопасные для растений средства.

Что выращивать на подоконнике в ноябре

Когда сезон работ на открытых грядках завершается, часть зелени можно выращивать дома. Для этого подойдут лук на перо, микрозелень и некоторые пряные травы.

Растениям нужны соответствующее освещение, умеренный полив и емкости с дренажными отверстиями. При недостаточном естественном свете можно использовать фитолампу.

Планируя работы на ноябрь, следует совмещать рекомендации лунного календаря с прогнозом погоды. Именно состояние почвы, температура и особенности конкретной культуры определяют, будет ли посев удачным.

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