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Лунный посевной календарь на октябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни для огородников

Лунный посевной календарь на октябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни для огородников

Лунный посевной календарь на октябрь 2024 / Фото: Unsplash

Узнайте благоприятные для этого дни в лунном посевном календаре на октябрь 2024 года. Будут ли во второй осенний месяц благоприятные дни для огородников?

Какие фазы Луны в октябре 2024 года

  • Луна убывает — 1 октября;
  • Новолуние — 2 октября;
  • Луна растет — 3-16 октября;
  • Полнолуние — 17 октября;
  • Луна убывает — 18-31 октября.

Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на октябрь 2024 года

В октябре все еще есть время высеять или взорвать некоторые культуры на огороде. Наиболее благоприятными для работы в земле и в саду на днях внутри осени будут — 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.

Неблагоприятные дни по посевному календарю в октябре 2024 года

А вот 1-3, 12, 13, 17, 31 октября будут неблагоприятными как для высадки, так и для пересадки растений. Займитесь другими делами, которые помогут подготовить сад и огород к длительной зиме.

Что и когда сеять в октябре 2024: по дням

Не теряйте время, если вы хотите успеть высадить в октябре некоторые огородные культуры:

  • 18, 19, 29, 30 октября – морковь;
  • 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября — редис;
  • 18, 19, 29-30 октября — репчатый лук;
  • 4, 18-23, 29, 30 октября — чеснок;
  • 4-11 октября — зерновые;
  • 4-6, 10, 16 октября – шпинат, салат;
  • 5, 6, 16 октября – руккола, кресс;
  • 4-11, 14, 15 октября – укроп, петрушка, кинза.

В октябре будет несколько благоприятных дней, чтобы работать с ягодными кустарниками, растениями и деревьями в саду.

  • 5, 6, 18-23 октября — земляника и клубника;
  • 7-11, 18, 19 октября — яблоня;
  • 4, 7-11, 18, 19, 29, 30 октября – абрикос, вишня, слива, персик;
  • 18, 19 октября – грецкий орех, фундук.

В октябре можно высеять некоторые декоративные культуры. В частности, благоприятными днями для однолетних растений станут 4, 22, 23, 27-30 октября, а для многолетних — 4, 22, 23, 27-30 октября.

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