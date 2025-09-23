Лунный посевной календарь на октябрь 2025 года: стоит ли еще что-то сеять, что и когда делать в саду и на огороде

Лунный посевной календарь на октябрь 2025 года / © unsplash.com

ТСН.ua подготовил лунный посевной календарь на октябрь 2025 года, в котором учтено влияние фаз Луны на развитие и урожайность культур.

Хотя основная часть урожая уже собрана, огород все еще можно использовать для высева и посадки некоторых растений, в частности озимых.

Фазы Луны в октябре 2025 года

1-6, 22-31 октября — растущая Луна;

7 октября — полнолуние;

8–20 октября — нисходящая Луна;

21 октября — Новолуние.

Самые благоприятные дни для работ в саду и огороде

Оптимальное время для высадки и ухода за растениями: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23–28 октября.

Что можно высевать и сажать в октябре 2025 года.

Чеснок (озимый): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.

Лук (севок): 5, 6, 11, 12, 18, 19.

Морковь (озима): 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Петрушка (корневая и листовая): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.

Шпинат (озимый): 5, 6, 12, 13, 20, 21.

Сидераты (горчица, фацелия): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.

Рожь, пшеница (озимые): 5, 6, 11, 12, 20–22.

Неблагоприятные дни для высева и посадки

Не стоит проводить работы с посевом и посадкой в следующие дни: 1, 9, 20–22, 29–31 октября.

В эти периоды лучше сосредоточиться на подготовительных работах: