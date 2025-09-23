- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный посевной календарь на октябрь 2025 года: стоит ли еще что-то сеять, что и когда делать в саду и на огороде
Календарь с лунными фазами служит надежным ориентиром для правильного планирования высева и высадки культур, чтобы обеспечить обильный и качественный урожай.
ТСН.ua подготовил лунный посевной календарь на октябрь 2025 года, в котором учтено влияние фаз Луны на развитие и урожайность культур.
Хотя основная часть урожая уже собрана, огород все еще можно использовать для высева и посадки некоторых растений, в частности озимых.
Фазы Луны в октябре 2025 года
1-6, 22-31 октября — растущая Луна;
7 октября — полнолуние;
8–20 октября — нисходящая Луна;
21 октября — Новолуние.
Самые благоприятные дни для работ в саду и огороде
Оптимальное время для высадки и ухода за растениями: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23–28 октября.
Что можно высевать и сажать в октябре 2025 года.
Чеснок (озимый): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.
Лук (севок): 5, 6, 11, 12, 18, 19.
Морковь (озима): 6, 7, 12, 13, 19, 20.
Петрушка (корневая и листовая): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.
Шпинат (озимый): 5, 6, 12, 13, 20, 21.
Сидераты (горчица, фацелия): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.
Рожь, пшеница (озимые): 5, 6, 11, 12, 20–22.
Неблагоприятные дни для высева и посадки
Не стоит проводить работы с посевом и посадкой в следующие дни: 1, 9, 20–22, 29–31 октября.
В эти периоды лучше сосредоточиться на подготовительных работах:
заготовки саженцев деревьев для последующей высадки;
сборе семян и луковиц;
удобрении и подготовке почвы к зимнему периоду;
укрытие многолетних культур на холодный сезон.