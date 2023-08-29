Лунный посевной календарь на сентябрь 2023 года: как спланировать свои работы в саду и огороде

Для получения большого урожая очень важно учитывать лунный посевной календарь на сентябрь 2023 года. Ведь даже в начале осени можно еще что-нибудь посадить на огороде.
Сентябрь – основное время для высадки весенних луковичных и клубневых декоративных растений. Много времени в начале осени тратится в саду, ведь это основное время уборки яблок. А еще в этот период подпитывают плодовые деревья фосфорно-калийными удобрениями.
Лунный календарь на сентябрь 2023: фазы Луны
Перед началом садовых и огородных работ нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в сентябре 2023 года:
- растущий — 16-27 сентября;
- полный — 28 сентября;
- щербатый — 1-14, 29-30 сентября;
- новолуние — 15 сентября.
Посевной календарь на сентябрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни
Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.
Согласно этому, в сентябре 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде будут (красный цвет — неблагоприятный, зеленый — благоприятный):
Также следует заранее узнать о благоприятных днях для посадки разных культур и других работ:
- редис — 4-6, 9, 10, 24, 25, 28 сентября;
- морковь, свекла — 4-6, 9, 10 сентября;
- лук на зелень — 2-6, 16-18, 24, 25, 30 сентября;
- сладкий и острый перцы — 16-20, 28 сентября;
- огурцы — 16-20, 28 сентября;
- ранняя капуста — 16-18, 24, 25 сентября;
- кабачки, патиссоны, тыква – 16-18, 28 сентября;
- фасоль, горох — 16-18 сентября;
- листовой салат — 2-6, 16-18, 24, 25, 28, 30 сентября;
- шпинат — 2, 3, 16-18, 28, 30 сентября;
- рукола — 2, 3, 9, 10, 19, 20, 28, 30 сентября;
- укроп и фенхель — 4-6, 24, 25 сентября;
- петрушка, кинза — 16-18, 28 сентября.
Также стоит обратить внимание на лунный посевной календарь, чтобы организовать работы в саду и огороде в сентябре 2023 года. Ведь здесь тоже есть свои благоприятные и неблагоприятные дни. В частности, сапать сорняки лучше 1-3, 21-23, 26, 27, 29, 30 сентября, а разрыхлять почву 2, 3, 15, 30 сентября. Занимайтесь проращиванием семян 4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25 сентября и пикированием и прореживанием 4-6 сентября. Поливать растения следует 9, 10, 19, 20, 28 сентября. Подпитывать огород зелеными удобрениями – 4-6, 9, 10 сентября, а минеральными 19, 20, 24, 25, 28 сентября. Бороться с вредителями по лунному календарю на сентябрь 2023 лучше 2, 3, 7, 8, 11-15 числа.
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