Лунный посевной календарь на сентябрь 2024 года: можно ли еще что-нибудь посадить, когда это лучше делать

Узнайте подходящие для этого дня в лунном посевном календаре на сентябрь 2024 года. Запланируйте высадку растений для получения лучшего урожая.

Какие фазы Луны в сентябре 2024 года

Луна спадает — 1-2 сентября;

— 1-2 сентября; Новая Луна — 3 сентября;

— 3 сентября; Луна растет — 4-17 сентября;

— 4-17 сентября; Полная Луна — 18 сентября;

— 18 сентября; Луна спадает — 19-30 сентября.

Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на сентябрь 2024 года

Если вы собираетесь высаживать растения, учтите, какие дни в сентябре 2024 будут для этого благоприятными: 5-13, 16-18, 20-22, 25, 26 сентября.

Неблагоприятные дни по посевному календарю в сентябре 2024 года

Высевом и высадкой растений не следует заниматься в следующие дни в начале осени: 2-4, 14-15, 18 сентября.

Специалисты рекомендуют заняться другими важными делами, которых еще достаточно много в этот период. Например, провести обрезку кустов и деревьев, обработать растения от вредителей или болезней, подготовить грядки к следующему сезону.

Не забудьте в сентябре перекопать огород, внести удобрения в грунт и накрыть землю мульчей, чтобы защитить культуру от первых заморозков.

Что и когда сеять в сентябре 2024: по дням

Именно в сентябре условия наиболее оптимальны для того, чтобы высадить некоторые корнеплоды, зелень и овощи. Температура почвы идеальна для укоренения культур. Поэтому следите за лунным посевным календарем, чтобы не упустить свой шанс:

1, 20-27 сентября — морковь, картофель, свекла;

1, 20-27 сентября — чеснок и лук;

5-12 сентября – перец, томаты, баклажаны;

5-12 сентября — кабачки, огурцы, тыква, патиссоны;

5-14, 17, 18, 21, 25, 26 сентября — капуста;

1, 17-19, 20-27 сентября – шпинат, салат, петрушка и укроп.

В сентябре нас также ждет целая благоприятная неделя для того, чтобы позже получить большой урожай ягод и фруктов:

5-12 сентября — плодовые деревья и ягодные кусты.

Не забудьте высеять в сентябре и декоративные культуры. В частности, для однолетних, многолетних и комнатных растений лучше всего подходят такие даты, как 5-14, 17 сентября. А высевать клубневые и луковичные лучше 19-24 сентября.

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