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Лунный посевной календарь на январь 2024: что и когда сеять в начале нового года

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Лунный посевной календарь на январь 2024: что и когда сеять в начале нового года

Лунный посевной календарь на январь 2024 года / Фото: Pexels

Узнайте подходящие для этого дни в лунном посевном календаре на январь 2024 года.

Хотя январь трудно назвать наиболее плодотворным месяцем для садоводов и огородников, однако работы в начале нового года хватает.

Лунный календарь на январь 2024 года: когда какая фаза Луны

В январе продолжаются работы в теплицах, уход за комнатными растениями, озимыми культурами. Также можно уже начинать высаживать рассаду на подоконнике. А чтобы знать, когда что делать, стоит обратить внимание на фазу Луны :

  • возрастающая — 12-24 января;
  • полнолуние — 25 января;
  • убывающая — 1-10 и 26-31 января;
  • новолуние — 11 января.

Посевной календарь на январь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный посевной календарь на январь 2024 поможет определиться с благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде (красный цвет — неблагоприятные, зеленый — благоприятные):

Лунный посевной календарь январь 2024 года / © ТСН.ua
Лунный посевной календарь январь 2024 года / Фото: ТСН.ua

Вот даты, что и когда можно сеять в январе 2024 года:

  • Редис и редька – 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 января;
  • Лук на зелень – 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 января;
  • Капуста, спаржа – 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 января;
  • Зелень – 6-7, 24-26 января;
  • Перец – 6-7, 19, 24-26 января;
  • Томаты – 6-7, 19, 24-26 января;
  • Огурцы – 6-7, 19, 24-26 января;
  • Баклажаны – 6-7, 19, 24-26 января.

Также в январе можно сеять однолетние цветы – 4-5, 11, 31 января, двухлетние и многолетние цветы – 4-5, 11, 31 января, клубневые и луковичные цветы – 4, 5, 11, 31 января.

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Дата публикации
Просмотры
221
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