Лунный посевной календарь на январь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни, фазы луны

Узнайте подходящие дни в лунном посевном календаре на январь 2025 года.
Какие фазы Луны в январе 2025 года
- Убывающая Луна – 15-28 января;
- Новая Луна – 29 января;
- Ростная Луна растет – 1-13, 30-31 января;
- Полнолуние – 14 января.
Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на январь 2025 года
Самыми благоприятными датами для работы в саду и на огороде в первом месяце 2025 будут такие дни – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 января.
Неблагоприятные дни по посевному календарю в январе 2025 года
Не рекомендуется заниматься какими-либо важными делами на огороде и в саду в такие дни – 14, 15, 16, 29, 30 января.
Специалисты рекомендуют в эти даты подготовить семена к ранним высадкам весной, укрыть от мороза самые чувствительные растения, провести анализ урожая этого года или проверить садовый инвентарь.
Что и когда сеять в январе 2025: по дням
Если вы хотите высеять или высадить некоторые культуры в начале 2025 года, делайте это в следующие дни:
- 5-6, 8-9, 15-16, 21-22 января – ранние томаты;
- 5-7, 10-12, 20-22 января – сладкий перец;
- 6-7, 9-11, 15-16, 23-24 января – баклажаны;
- 10-12, 16-17, 21-22 января – корневой сельдерей;
- 8-9, 13-14, 1-19 января – зелень (базилик, петрушка, укроп и т.д.).
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