Лунный посевной календарь на январь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни, фазы луны

Узнайте подходящие дни в лунном посевном календаре на январь 2025 года.

Какие фазы Луны в январе 2025 года

Убывающая Луна – 15-28 января;

– 15-28 января; Новая Луна – 29 января;

– 29 января; Ростная Луна растет – 1-13, 30-31 января;

– 1-13, 30-31 января; Полнолуние – 14 января.

Какие дни благоприятны для высадки по посевному календарю на январь 2025 года

Самыми благоприятными датами для работы в саду и на огороде в первом месяце 2025 будут такие дни – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 января.

Неблагоприятные дни по посевному календарю в январе 2025 года

Не рекомендуется заниматься какими-либо важными делами на огороде и в саду в такие дни – 14, 15, 16, 29, 30 января.

Специалисты рекомендуют в эти даты подготовить семена к ранним высадкам весной, укрыть от мороза самые чувствительные растения, провести анализ урожая этого года или проверить садовый инвентарь.

Что и когда сеять в январе 2025: по дням

Если вы хотите высеять или высадить некоторые культуры в начале 2025 года, делайте это в следующие дни:

5-6, 8-9, 15-16, 21-22 января – ранние томаты;

5-7, 10-12, 20-22 января – сладкий перец;

6-7, 9-11, 15-16, 23-24 января – баклажаны;

10-12, 16-17, 21-22 января – корневой сельдерей;

8-9, 13-14, 1-19 января – зелень (базилик, петрушка, укроп и т.д.).

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