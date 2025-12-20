Лунный посевной календарь на январь: когда сеять рассаду томатов, перца, баклажанов в 2026 году

Лунный осевной календарь на январь 2026 / © pexels.com

До высадки в открытый грунт еще далеко, однако январь идеально подходит для работы с рассадой, комнатными растениями и первыми тепличными посевами. Подоконники и теплицы постепенно превращаются в стартовые площадки нового огородного года.

Именно теперь садоводы просматривают инвентарь, отбирают семена, готовят почвосмеси и начинают ранние посева. То, что будет сделано в январе, напрямую повлияет на весенний результат. Чтобы бездействовать и выбрать лучшие дни для работы с растениями, предлагаем лунный посевной календарь на январь 2026 года.

Посевной календарь на январь 2026 года: благоприятные дни

В январе особое внимание следует уделять периодам растущей Луны. Именно в эти дни растения быстрее приживаются, активнее растут и легче переносят пересадку.

Самыми благоприятными датами для посевов и ухода за растениями в январе 2026 будут: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В настоящее время можно безопасно высевать огородную рассаду, пересаживать комнатные цветы, укоренять черенки, ухаживать за декоративными культурами в теплицах и начинать выращивание зелени на подоконнике.

Что и когда сеять в январе 2026 года

Многие культуры хорошо адаптируются к январскому посеву — при правильных датах и выращивании в комнатных или тепличных условиях:

Корневой сельдерей, лук-порей, долгоцветы — 1-3 января;

Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 января;

Томаты, перец, баклажаны, физалис — 4-5, 12-13, 21-23, 31 января;

Комнатные и декоративные цветы — 6, 7, 12, 13, 21-23 января;

Корнеплоды и луковичные культуры — 17-20 января;

Бобовые (горох, фасоль, бобы) — 19-20 января (при раннем тепличном выращивании);

Земляника и клубника на рассаду — 27-28 января;

Овощи для тестирования семян (проверка всхожести томатов, перца, баклажанов) — 9 января.

Кроме посевов, январь — удобное время для обновления почвы комнатных растений, подготовки подсветки для рассады и проверки качества семян перед активным весенним сезоном.

Неблагоприятные дни для посадки в январе 2026 года

Есть периоды, когда любые высева и пересадки лучше отложить. Это дни Новолуния, Полнолуния и перехода Луны между знаками.

Неблагоприятными для работы с растениями в январе будут: 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29 и 30 даты.

В эти дни следует оставить растениям покой и сосредоточиться на подготовительных работах: смешивании почв, выборе семян, осмотре инвентаря, планировании тепличных посадок и будущих этапов сезона.