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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Львовский шоколадный сырник: рецепт от известного шеф-повара

Сырник имеет плотную текстуру и очень хорошо смакует.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Львовский творожник.

Львовский творожник. / © instagram.com/juliya_levicka

Львовский сырник – кулинарный символ Галиции. Этот десерт безоговорочно подходит каждому любителю сыра. Существует множество вариаций этого рецепта. Одна из них – шоколадный сырник.

Рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский.

"Есть десерты, которые пахнут детством, а есть - пахнут Львовом. Этот шоколадный сырник - именно такой", - говорит кулинар.

Ингредиенты для творожной основы

  • 500 г кисломолочного творога (9%)

  • 100 г сметаны (15%)

  • 80 г сахара

  • 10 г ванильного сахара

  • 3 яйца

  • 60 г сливочного масла (82,5%)

  • 20 г манки

  • 35 г какао

  • 100 г изюма

  • цедра лимона

    Ингредиенты для теста

  • 100 г сливочного масла

  • 1 желток

  • 50 г сахара

  • 140 г пшеничной муки

  • 10 г какао

  • 5 г разрыхлителя

    Глазурь

  • 150 г белого шоколада

    Приготовление

  • С помощью блендера взбиваем творог со сметаной, сахаром и яйцами до однородной консистенции. Добавляем сливочное масло, манную крупу и какао, а затем снова хорошо взбиваю.

  • Изюм заливаем кипятком на 10 минут. После этого сцеживаем воду и добавляем в творожную массу. По желанию можно добавить тертую цедру лимона.

  • Для приготовления теста хорошо взбиваем масло с сахаром. Добавляем муку, какао и разрыхлитель. Все замешиваем и ставим в холодильник.

  • Сырную массу помещаем в прямоугольную форму, выстланную пергаментом. Сверху натираем холодное тесто.

  • Относим духовик и выпекаем примерно 45–50 мин при температуре 180 градусов.

  • Даем творожнику полностью остыть. Затем покрываем растопленным белым шоколадом.

Дата публикации
Количество просмотров
137
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