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Львовский шоколадный сырник: рецепт от известного шеф-повара
Сырник имеет плотную текстуру и очень хорошо смакует.
Львовский сырник – кулинарный символ Галиции. Этот десерт безоговорочно подходит каждому любителю сыра. Существует множество вариаций этого рецепта. Одна из них – шоколадный сырник.
Рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский.
"Есть десерты, которые пахнут детством, а есть - пахнут Львовом. Этот шоколадный сырник - именно такой", - говорит кулинар.
Ингредиенты для творожной основы
500 г кисломолочного творога (9%)
100 г сметаны (15%)
80 г сахара
10 г ванильного сахара
3 яйца
60 г сливочного масла (82,5%)
20 г манки
35 г какао
100 г изюма
цедра лимона
Ингредиенты для теста
100 г сливочного масла
1 желток
50 г сахара
140 г пшеничной муки
10 г какао
5 г разрыхлителя
Глазурь
150 г белого шоколада
Приготовление
С помощью блендера взбиваем творог со сметаной, сахаром и яйцами до однородной консистенции. Добавляем сливочное масло, манную крупу и какао, а затем снова хорошо взбиваю.
Изюм заливаем кипятком на 10 минут. После этого сцеживаем воду и добавляем в творожную массу. По желанию можно добавить тертую цедру лимона.
Для приготовления теста хорошо взбиваем масло с сахаром. Добавляем муку, какао и разрыхлитель. Все замешиваем и ставим в холодильник.
Сырную массу помещаем в прямоугольную форму, выстланную пергаментом. Сверху натираем холодное тесто.
Относим духовик и выпекаем примерно 45–50 мин при температуре 180 градусов.
Даем творожнику полностью остыть. Затем покрываем растопленным белым шоколадом.