Любили ли ваши предки поесть: какие фамилии давали полным и худым украинцам

Фамилии, которые давали украинцам с избыточным весом, или наоборот, худощавым

Как мы уже рассказывали украинские фамилии, часто давали людям по внешнему виду, по характерным чертам. Поэтому люди с избыточным весом или худые также получали соответствующие фамилии.

По мнению исследовательницы Оксана Черноус, несмотря на то, что полнота человека могла меняться, является характеристикой не постоянной и не уникальной, все же этот признак довольно часто выбирался для создания родового имени.

Из-за того, что чрезмерная худоба или дородность всегда привлекали внимание, давним украинцам давали соответствующие фамилии.

Чрезмерно худощавым:

Худый, Худашов, Худенко, Худяк, Худяков— тот, у которого истощенное, тонкое, поджарое тело, худощавый и истощенный человек.

Сухый — то есть худой, поджарый.

Сухоребрий, Сухоребрик, Сухоребриков, Сухоребров – костлявый, с выпяченными ребрами, или очень худой.

Людям с избыточным весом давали следующие характерные фамилии:

Бобряк, Бобряшов – полноватый человек.

Товстый, Товстенко, Товстыга, Товстык, Товстун, Товстюк, Товстяк, Толстенко, Толстый, Толстых, Толстов, Толстяк — гладкий, с телом, имеющим большую, чем обычно, полноту.

Круглый, Кругленко, Круглєня, Круглык, Круглий, Круглик, Кругликов, Круглов, Кругляк, Кругляков, Круглянко, Кругляченко – так называли гладких, тучных людей.

Пышный, Пышка, Пухлый — то есть полный, располневший.

Повненький — так называли в меру толстых людей

Батан, Батанин, Батанов, Батанцев – так в шутку называли в древности полных людей.

Гладкий, Гладкий, Гладкевич, Гладкий, Гладков, Гладун, Гладунов — то есть откормленный, гладкий.

Курдюков, Курдюмов – толстяк.

Натоптанный – крепкого строения, полный, гладкий.

Пузан, Пузаков, Пузанков, Пузанов, Пузань, Пузатко, Пузач – мужчина с большим животом.

Сытый — толстый, тучный, упитанный.

Череватый, Черевайко, Черевань, Череватенко, Череватов, Череватюк, Черевач, Черевашко — человек, имеющий большое живот (живот).

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