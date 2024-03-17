Любили ли ваши предки поесть: какие фамилии давали полным и худым украинцам

Фамилии, которые давали украинцам с избыточным весом, или наоборот, худощавым
Как мы уже рассказывали украинские фамилии, часто давали людям по внешнему виду, по характерным чертам. Поэтому люди с избыточным весом или худые также получали соответствующие фамилии.
По мнению исследовательницы Оксана Черноус, несмотря на то, что полнота человека могла меняться, является характеристикой не постоянной и не уникальной, все же этот признак довольно часто выбирался для создания родового имени.
Из-за того, что чрезмерная худоба или дородность всегда привлекали внимание, давним украинцам давали соответствующие фамилии.
Чрезмерно худощавым:
- Худый, Худашов, Худенко, Худяк, Худяков— тот, у которого истощенное, тонкое, поджарое тело, худощавый и истощенный человек.
- Сухый — то есть худой, поджарый.
- Сухоребрий, Сухоребрик, Сухоребриков, Сухоребров – костлявый, с выпяченными ребрами, или очень худой.
Людям с избыточным весом давали следующие характерные фамилии:
- Бобряк, Бобряшов – полноватый человек.
- Товстый, Товстенко, Товстыга, Товстык, Товстун, Товстюк, Товстяк, Толстенко, Толстый, Толстых, Толстов, Толстяк — гладкий, с телом, имеющим большую, чем обычно, полноту.
- Круглый, Кругленко, Круглєня, Круглык, Круглий, Круглик, Кругликов, Круглов, Кругляк, Кругляков, Круглянко, Кругляченко – так называли гладких, тучных людей.
- Пышный, Пышка, Пухлый — то есть полный, располневший.
- Повненький — так называли в меру толстых людей
- Батан, Батанин, Батанов, Батанцев – так в шутку называли в древности полных людей.
- Гладкий, Гладкий, Гладкевич, Гладкий, Гладков, Гладун, Гладунов — то есть откормленный, гладкий.
- Курдюков, Курдюмов – толстяк.
- Натоптанный – крепкого строения, полный, гладкий.
- Пузан, Пузаков, Пузанков, Пузанов, Пузань, Пузатко, Пузач – мужчина с большим животом.
- Сытый — толстый, тучный, упитанный.
- Череватый, Черевайко, Черевань, Череватенко, Череватов, Череватюк, Черевач, Черевашко — человек, имеющий большое живот (живот).
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