Любимая игрушка собак оказалась опасной: ветеринар заявил о необратимых последствиях

Собака / © Associated Press

Ветеринар Крис Браун призвал владельцев собак внимательнее относиться к выбору игрушек для своих питомцев. По словам врача, обычные теннисные мячи, которые часто используют для игр и тренировок, способны серьезно повреждать зубы животных.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист объяснил, что наблюдает за этой проблемой уже более 15 лет. Он утверждает, что материал, которым покрыты теннисные мячи, слишком жесткий для собачьих зубов. Речь идет о нейлоновых волокнах, созданных для того, чтобы выдерживать контакт с твердыми теннисными кортами и интенсивное использование.

«Когда они попадают в пасть вашей собаки, они разработаны так, чтобы быть крепче ее зубов. Они фактически стирают ее зубы. Нейлоновые волокна похожи на наждачную бумагу», — пояснил Браун.

Ветеринар отмечает, что во время регулярного жевания мяча эмаль постепенно стирается. В тяжелых случаях повреждения доходят до пульпы — внутренней части зуба, где содержатся нервы. После этого проблемы становятся необратимыми.

«Вы можете это запломбировать, но вы не можете заставить зубы вырасти снова», — отметил врач.

По словам Брауна, он часто замечает проблему еще во время первого осмотра животного. Он вспомнил случай с собакой-пастухом, которой было всего четыре года, однако состояние ее зубов соответствовало примерно 14-летней собаке. Причиной ветеринар назвал постоянные игры с теннисным мячом.

В другом случае боксер по имени Дюк почти полностью стер свои клыки и резцы.

Кроме проблем с зубами, ветеринар обратил внимание еще и на особенности собачьего зрения. Браун, который имеет дальтонизм, говорит, что видит мир примерно так же, как собаки. Поэтому он хорошо понимает, почему животные часто не могут найти свои игрушки на траве.

По его словам, оранжевые мячи почти сливаются с зеленой травой для собачьего глаза. Из-за этого, говорит Браун, владельцы нередко удивляются, когда собака пробегает мимо брошенного мяча и не может его найти.

