Любимое блюдо станет в разы сочнее: что можно добавить к пельменям для вкуса

Если вы любите готовить домашние пельмени, тогда можете сделать блюдо еще вкуснее и сочнее, добавив в фарш несколько интересных ингредиентов.

Чтобы улучшить сочность блюда и сделать его вкус более насыщенным, можете попробовать такие продукты.

Чеснок

Добавьте всего несколько зубчиков чеснока к фаршу и ваши пельмени станут чрезвычайно ароматными и аппетитными. Конечно, лучше всего брать именно свежий чеснок, который нужно измельчить ножом или раздавить специальным инструментом. Тогда ваш фарш будет очень ярким и невероятно вкусным.

Лид

Мало кто догадывается, но если добавить в фарш немного мелкой ледяной крошки, то он станет чрезвычайно сочным. Дело в том, что во время варки лед расстается, поэтому мясо точно останется сочным и нежным. Такие пельмени будут по-настоящему таять во рту.

Зелень

С пельменями прекрасно сочетается ароматная зелень. Вы можете добавлять любую зелень, которая вам нравится. Однако, говорят специалисты, лучше всего с фаршем сочетается кинза, укроп, петрушка или базилик. Перед добавлением не забудьте ее измельчить ножом. Блюдо получится чрезвычайно сочное, а еще очень ароматное.

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