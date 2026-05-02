Любите ломать сирень?: готовьтесь заплатить штраф

Сирень / © Pixabay

Реклама

Массовая ломка сирени — это не просто эстетическая потеря для городского пространства, а реальный вред для самих растений. Сломанная или сорванная сирень не придаст великолепия кусту в следующем году.

Ломание кустов считается нарушением правил благоустройства и является административным правонарушением, наказываемым статьей 152 Админкодекса Украины.

Согласно правилам, утвержденным еще в 2006 году, на объектах благоустройства (парки, скверы, подворья) строго запрещено повреждать деревья и кустарники. Штраф за срывание сирени в общественных местах колеблется в пределах от 20 до 80 необлагаемых минимумов. В денежном исчислении это составляет от 340 до 1 360 грн.

Реклама

Напомним, в Украине с 1 апреля по 15 июня 2026 года продолжается так называемый сезон тишины — период размножения диких животных. В это время в лесах, на степях и у водоемов действуют строгие ограничения, нарушения которых наказываются штрафами.

Новости партнеров