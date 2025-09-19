ТСН в социальных сетях

Любовь в стиле "услуга за услугу": как привычка сводить счеты убивает отношения

Многие пары считают, что идеальные отношения — это равноправный обмен. Однако 13-летнее исследование показало: чем больше партнеры ведут «учет», тем менее счастливыми они становятся.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Влюбленные

Влюбленные / © unsplash.com

У некоторых пар любовь превратилась в обмен по системе «услуга за услугу», где каждый ожидает такой же отдачи, которую дает сам. Этот подход, хотя и возник как попытка сделать отношения равными, может привести к нежелательным последствиям: партнеры начинают вести постоянный учет, что сделал для другого.

Об этом пишет американский психолог Марк Траверс в своей колонке для Forbes .

Исследование под названием « Pay Me Back », продолжавшееся 13 лет и охватившее более семи тысяч пар, показало, что чем больше партнеры склонны к «взаимному обмену», тем менее довольными они становятся своими отношениями. Эта негативная тенденция не исчезает с течением времени, а, напротив, только усиливается с годами.

В ходе исследования ученые выделили два типа взаимодействия партнеров друг с другом — это коммунальные и обменные отношения.

Пары, которые находятся в коммунальных отношениях, отдают и поддерживают друг друга без лишних подтекстов . Они оказывают свою поддержку тому, что заботятся друг о друге, а не из-за стремления к вознаграждению.

Пора / © www.freepik.com/free-photo

Пора / © www.freepik.com/free-photo

Если кто-нибудь из пары готовит ужин, то он не будет вести подсчет, сколько это сделал другой. Такие люди делают что-то для партнера просто потому, что хотят помочь, или потому, что видят, что другой партнер не может справиться самостоятельно, и ничего не ожидают.

В то же время в обменных отношениях царит атмосфера, похожая на деловые отношения. Партнеры внимательно следят, кто что сделал, и ожидают, что их усилия будут признаны или вознаграждены. Они постоянно ведут ментальный учет всех поступков, как больших, так и малых, как бы подводя «баланс» того, кто кому виноват.

Траверс также отмечает, что когда партнеры постоянно напоминают друг другу о «долгах», их теплые отношения превращаются в соревнования. Вместо чувств главной становится «справедливость», измеренная на калькуляторе. Это вызывает напряжение, обиды и ощущения, что тебя недооценивают.

Ранее психологи отмечали , что в отношениях пары слишком сильно сосредотачиваются на недостатках друг друга. Как объясняют специалисты, это своего рода защитный механизм, ведь таким образом партнеры пытаются избежать боли, которую уже когда-то испытывали. Но психологи считают, что гораздо полезнее замечать сильные стороны любимого человека, его хорошие качества.

Читайте также:

