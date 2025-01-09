Людей с этим цветом глаз легче всего сглазить: как защититься от энергетических атак

Психологи настаивают на том, что вера в сглаз во многом зависит от личного восприятия.

Специалисты по эзотерике и психологии назвали тех людей, которые наиболее уязвимы к негативному воздействию сглаза. Специалисты убеждают, что это люди с определенным цветом глаз, который имеет наименьшую силу устойчивости к негативному воздействию извне.

На каких людей больше всего влияет сглаз: объяснение экспертов

Люди, наиболее страдающие от сглаза, имеют светлый цвет глаз – голубой, серый, серо-голубой. Эксперты убеждают, что именно такие глаза обладают повышенной чувствительностью к информационному полю и негативной энергетике людей. Эзотерики объясняют это тем, что светлые глаза пропускают в разы больше энергии, а вот темные, напротив, обладают стойким иммунитетом к энергетическим атакам. А зеленоглазые люди могут даже отбивать сглаз, и он возвращается к тем, кто хотел сглазить.

Впрочем, как отмечают психологи, защитные возможности людей зависят не только от цвета глаз. Самоосознание, внутренняя стойкость и сбалансированность могут снизить или вообще нивелировать риск влияния сглаза.

Психологи рекомендуют жить наполненной и гармоничной жизнью, больше общаться с приятными людьми во избежание рисков негативного влияния. Эзотерики призывают чаще молиться и настраиваться на гармонию со вселенной, тогда высшие силы будут оберегать от любых энергетических атак.

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