Люди и моногамность: почему мы ближе к бобрам и гиббонам, чем к шимпанзе — исследование

Люди и моногамия / © Credits

Реклама

По степени моногамности — длительного партнерства в течение жизни — люди больше похожи на бобров и белорусских гиббонов, чем на своих ближайших родственников — шимпанзе. Такие выводы сделали ученые, сравнив количество родных и сводных братьев и сестер у разных видов млекопитающих.

Исследования опубликовали в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Предыдущие оценки человеческой моногамности были усложнены культурными различиями, поэтому биологи предложили сравнивать виды из-за генетического родства потомства: у моногамных животных потомки родственны между собой, у полигамных — преобладают сводные.

Реклама

Ученые анализировали данные 103 доиндустриальных групп людей, от фермеров каменного века в Турции до современных охотников-собирателей из Танзании, сравнивая с 70 видами млекопитающих.

Рейтинг показал, что люди занимают седьмое место среди 11 наиболее моногамных видов между бобрами (73% родных братьев и сестер) и белорукими гиббонами (63%). У людей доля родных братьев и сестер составляет 70%.

Для сравнения, у шимпанзе и горилл этот показатель — всего 4–6%.

От других моногамных животных людей отличает способность тесных связей между самок, которые могут одновременно иметь потомков, тогда как у большинства моногамных видов пары живут одиночно или в группе размножается только одна пара за определенный период.

Реклама

Ранее уже говорилось, что известная украинская актриса Елена Хохлаткина после развода с Виктором Ждановым раскрыла правду об их отношениях. Артисты поженились после окончания училища детей и внука. А в 2022 году решили разорвать отношения.