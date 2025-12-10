- Дата публикации
Люди и моногамность: почему мы ближе к бобрам и гиббонам, чем к шимпанзе — исследование
Исследование показало, что люди по степени моногамности ближе к бобрам и белорусским гиббонам, чем к шимпанзе.
По степени моногамности — длительного партнерства в течение жизни — люди больше похожи на бобров и белорусских гиббонов, чем на своих ближайших родственников — шимпанзе. Такие выводы сделали ученые, сравнив количество родных и сводных братьев и сестер у разных видов млекопитающих.
Исследования опубликовали в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Предыдущие оценки человеческой моногамности были усложнены культурными различиями, поэтому биологи предложили сравнивать виды из-за генетического родства потомства: у моногамных животных потомки родственны между собой, у полигамных — преобладают сводные.
Ученые анализировали данные 103 доиндустриальных групп людей, от фермеров каменного века в Турции до современных охотников-собирателей из Танзании, сравнивая с 70 видами млекопитающих.
Рейтинг показал, что люди занимают седьмое место среди 11 наиболее моногамных видов между бобрами (73% родных братьев и сестер) и белорукими гиббонами (63%). У людей доля родных братьев и сестер составляет 70%.
Для сравнения, у шимпанзе и горилл этот показатель — всего 4–6%.
От других моногамных животных людей отличает способность тесных связей между самок, которые могут одновременно иметь потомков, тогда как у большинства моногамных видов пары живут одиночно или в группе размножается только одна пара за определенный период.
