Люди, родившиеся в эти даты, делают других очень счастливыми: проверьте, есть ли такие рядом с вами

Какие люди приносят счастье / © Freepik

Почему рядом с некоторыми людьми мы ощущаем спокойствие, вдохновение и даже радость без видимых причин? Психологи объясняют это эмоциональной чувствительностью и умением поддерживать других, тогда как нумерологи видят в этом влияние даты рождения. Существует мнение, что определенные числа наделяют человека особой энергетикой — мягкой, гармоничной и положительно влияющей на других. Именно таких людей часто называют «тихими источниками счастья».

Какие даты рождения связаны с положительной энергетикой

Нумерологи особенно выделяют числа 2, 6 и 11 любого месяца. Считается, что они связаны с эмпатией, заботой и способностью выстраивать гармоничные отношения. Люди, рожденные в эти дни, обычно тонко чувствуют настроение других и могут поддержать в сложный момент.

Такие люди редко стремятся находиться в центре внимания, но именно рядом с ними становится легче. Они умеют слушать, не осуждают и часто находят правильные слова поддержки. Их присутствие создает чувство безопасности. Именно поэтому к ним часто тянутся друзья, коллеги и даже малознакомые люди.

Что говорят психологи

С точки зрения психологии, подобное поведение объясняется высоким уровнем эмоционального интеллекта. Люди, умеющие понимать чувства других, способны создавать комфортную атмосферу в общении.

Такие качества формируются не только с рождения, но и благодаря жизненному опыту, воспитанию и личному выбору.

Люди с положительной энергетикой помогают легче испытывать стресс, поддерживают в сложные моменты и вдохновляют двигаться вперед. Они не всегда дают советы, но их присутствие уже оказывает успокаивающий эффект. Именно поэтому люди часто становятся настоящей опорой для других.