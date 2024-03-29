Люди с этими именами проживут дольше своих сверстников: проверьте свое в списке

Обладатели этих имен могут дожить до ста лет. По словам астрологов, их носители часто входят в число долгожителей.

Марк, Максим и Матвей – мужчины с этими именами рождаются под покровительством Меркурия. Звезды обещают им долгую жизнь, однако не забывайте, что чрезмерная раздражительность и излишняя вспыльчивость могут ее наоборот укоротить.

Девушки, получившие после рождения имена Екатерина, Валентина, Юлия, Мария, умеют избегать конфликтов. А это значительно сокращает вероятность, что они получат серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчины Иван, Александр и Владимир рождаются под сильным покровительством планеты Марс, известной своей энергетикой. Однако они проживут дольше только тогда, когда будут соблюдать правила здорового питания и не будут употреблять алкоголь или наркотики.

Илья, Петр, Николай и Евгений сильны духом. Хотя они могут идти на риски, поэтому важно не переусердствовать и не увлечься, например, дайвингом или альпинизмом. Такие опасные занятия могут стоить жизни.

Плутон занимается людьми, имеющими имена Марина, Кирилл, Полина и Дмитрий. А это – планета созидания и трансформации. Они усердно следят за своим здоровьем, ведь их часто волнует, сколько они проживут.

Татьяна, Ирина и Сергей полны оптимизма. А потому они при любых обстоятельствах не будут изгибаться. В критические моменты такие люди умеют находить правильный выход, а потому звезды обещают им долголетие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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