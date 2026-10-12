Люди, у которых всегда идеальный порядок дома, первыми избавляются от этих двенадцати вещей

Как поддерживать порядок в доме: вещи, от которых нужно избавиться / © pexels.com

Реклама

Чтобы сделать дом более опрятным, стоит начать с простого расхламления. Просмотрите шкафы, кухонные ящики, ванную комнату и полки. Вероятно, вы найдете немало предметов, давно потерявших свою ценность, но продолжающих занимать место. Рассказываем, каких 12 категорий вещей следует избавиться, чтобы дома стало просторнее.

Одежда, которую вы давно не носите

Переполненный шкаф часто создает ощущение беспорядка даже тогда, когда все вещи аккуратно сложены. Одежда, не подходящая по размеру, вышла из моды или просто перестала нравиться, может годами занимать ценное место.

Реклама

Просмотрите гардероб и отложите вещи, которые вы не носили в течение последнего года и не планируете использовать в ближайшее время. Одежду в хорошем состоянии можно продать, передать знакомым или отдать на благотворительность, а непригодную для ношения — сдать на соответствующую переработку, если она доступна.

Реклама

Старые коробки и упаковки

Коробки от бытовой техники, обуви и разных покупок нередко накапливаются на балконе, в амбаре или под кроватью. Иногда они действительно нужны для хранения или перевозки вещей, но большинство так и остается неиспользованным.

Оставьте только коробки, которые имеют конкретное назначение. Остальные картонные упаковки можно сдать на переработку в соответствии с местными правилами.

Сломанные вещи, которые вы постоянно откладываете на потом

Неисправная лампа, треснувшая рамка, сломанный бытовой прибор или предмет, уже несколько лет ожидающий ремонта, — все это занимает место и напоминает о незавершенных делах.

Если дело действительно нужно, определите реальный срок ремонта. Если вы давно ею не пользуетесь и не планируете восстанавливать, лучше найти подходящий способ утилизации или передать ее на ремонт или запчасти.

Реклама

Просроченные продукты и специи

Кухонные шкафы часто скрывают забытые соусы, крупы, консервы и специи, срок годности которых уже истек. Они не только загромождают полки, но и затрудняют поиск ежедневно используемых продуктов.

Проверьте запасы, уберите непригодные продукты и сгруппируйте остальные по категориям. То, что нужно использовать в ближайшее время, поставьте на видное место.

Косметика и средства ухода, которыми вы не пользуетесь

Ванная комната легко превращается в состав полупустых баночек, старых кремов, неудачных косметических покупок и средств, о которых давно забыли.

Оставьте продукты, которыми регулярно пользуетесь, а остальные проверьте на срок годности, состояние и рекомендации производителя по использованию после открытия. Не стоит продолжать пользоваться косметикой, если изменился ее запах, цвет или консистенция.

Реклама

Бумажные документы и старые квитанции

Счета, чеки, рекламные листовки, инструкции и ненужные бумаги могут быстро заполнить ящики и рабочий стол.

Выберите бумаги и оставьте документы, которые необходимо хранить. Важные материалы можно упорядочить в папках, а лишние бумаги утилизировать или сдать на переработку. Перед выбрасыванием документов с персональными данными позаботьтесь об их безопасном уничтожении.

Лишние кухонные гаджеты и посуда

Еще одна распространенная причина беспорядка — кухонные принадлежности, которыми пользуются раз в несколько лет или не пользуются вообще. Это могут быть дубликаты открывалок, лишние чашки, ненужные контейнеры или приборы для приготовления больше не готовящихся блюд.

Оставьте вещи, действительно облегчающие ежедневные дела. Посуду и принадлежности в хорошем состоянии можно продать или отдать тем, кому они нужны.

Пакеты и сумки, которых накопилось многовато

Многоразовые сумки, бумажные пакеты и полиэтиленовые сумки часто хранят на всякий случай. Проблема возникает тогда, когда их становится настолько много, что они сами превращаются в беспорядок.

Определите небольшое место для хранения требуемого количества пакетов и сумок. Остальные используют повторно или передайте на соответствующую переработку, если это возможно.

Декор, который больше не радует

Подсвечники, сувениры, декоративные фигурки и другие мелочи могут делать жилище уютным. Однако большое количество предметов на открытых полках собирает пыль и визуально перегружает комнату.

Не обязательно отказываться от излюбленного декора. Достаточно оставить предметы, которые имеют для вас значение или гармонично дополняют интерьер. Остальные можно убрать на хранение, продать или подарить.

Старые полотенца и постельное белье

Изношенные полотенца, простыни с пятнами и давно не используемые комплекты постельного белья могут занимать немало места в шкафу.

Проверьте состояние текстиля и оставьте достаточное количество комплектов для повседневных нужд и гостей. Подходящие вещи можно передать на благотворительность, если они отвечают требованиям получателей. Текстиль, который уже невозможно использовать, следует сдать на переработку, если есть такая возможность.

Старые кабели, зарядные устройства и ненужная электроника

Во многих домах есть коробка с зарядными устройствами, проводами, наушниками и аксессуарами от гаджетов, которых уже давно нет.

Проверьте, какие кабели совместимы с устройствами, а какие больше не нужны. Неисправную электронику и аккумуляторы не следует выбрасывать в обычный мусор: лучше использовать пункты приема электронных отходов.

Вещи, которые вы храните только из-за чувства вины

Оказавшиеся неудачными подарки, сувениры из путешествий и покупки иногда остаются дома лишь потому, что жаль их выбросить. Однако сам факт получения подарка не обязывает хранить его всю жизнь.

Если предмет не имеет особой ценности, не используется и только занимает место, позвольте себе с ним попрощаться. Память о человеке или о событии не обязательно должна быть связана с конкретной вещью.

Как поддерживать порядок дома без постоянной уборки

Расхламление — только первый шаг. Чтобы квартира не заполнялась лишними вещами снова, стоит выработать несколько простых привычек:

Выделяйте 10-15 минут в день. За это время можно убрать вещи на места, протереть поверхности или упорядочить один ящик. Не откладывайте мелкую уборку. После использования возвращайте предметы туда, где они хранятся. Не покупайте без надобности. Перед покупкой подумайте, действительно ли вам нужна эта вещь и где вы будете ее хранить. Регулярно проверяйте запасы. Раз в месяц смотрите кухонные полки, косметику и бытовые средства. Не пытайтесь разломить все за один день. Начните с небольшого участка — например, одной полки или кухонного ящика.

Главный принцип опрятного дома заключается не в том, чтобы избавиться от как можно большего количества вещей, а в том, чтобы оставить только то, что действительно нужно, полезно или дорого сердцу. Когда каждый предмет имеет свое место, поддерживать чистоту становится гораздо проще.

FAQ

Как избавиться от лишних вещей в доме?

Начните с небольшой зоны: шкафа, кухонного ящика или полки в ванной. Разделите вещи на оставшиеся, которые можно продать или отдать, и те, что нужно утилизировать. Не пытайтесь разобрать всю квартиру одномоментно — регулярные короткие подходы помогут избежать усталости и быстрее увидеть результат.

Как поддерживать порядок в доме каждый день?

Возвращайте вещи на места после использования, не накапливайте грязную посуду, регулярно убирайте поверхности и уделяйте 10–15 минут в день мелким домашним делам. Также старайтесь не приносить домой вещи, для которых нет конкретного назначения. Эти простые привычки помогут уменьшить беспорядок и сократить время на генеральную уборку.

Новости партнеров

Новости партнеров