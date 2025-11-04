"Лютувальнык" есть в гаражах многих мужчин, но мало кто знает, что это

Лютувальнык / © pexels.com

Реклама

У большинства мужчин есть в гараже или мастерской паяльник. Однако немногие догадываются, что этот привычный инструмент когда-то имел и совсем другое название — «лютувальнык».

Об этом информирует ресурс ukrainian.stackexchange.com.

В украинскую техническую лексику немало терминов пришли из других языков. Иногда одно устройство имеет несколько вариантов названий — часть из них приживается, другие исчезают. Часто бывает, что люди хорошо знают русское название какого-нибудь прибора, а вот украинское — теряется в языковой памяти. Так произошло, например, с «подшипником» или рядом других технических вещей, которые можно увидеть в школьных мастерских.

Реклама

Что такое паяльник и как его еще можно назвать?

Согласно «Википедии», паяльник — это простой ручной инструмент, который используют для контактного нагрева объектов. Его главное предназначение — лужение поверхностей и соединение металлических деталей путем локальной пайки.

Академические словари прошлого века дают интересные варианты названия. В «Русско-украинском академическом словаре» 1924-1933 годов (А. Крымский, С. Ефремов) и в словаре О. Изюмова в 1930 году можно найти слова паяло, паяльник, а также их украинские соответствия — лютувало и лютувальнык.

В разных источниках встечаются еще следующие варианты:

нажигальнык,

жыгало,

опайщык,

лютовнык.

А вот в более поздних словарях — таких как «Словарь украинского языка» в 11 томах или УкрЛит.ORG — эти старые варианты уже исчезают, оставляя привычные для нас слова паяльник, паяльщик, паяльщица.

Реклама

В «Русско-украинском словаре технической терминологии» 1928 года (И. Шелудько, Т. Садовский) также фиксируется только современная форма — паяльник

Интересно, что старинные названия могли означать не только сам инструмент, но и пользовавшегося им мастера. Для такого специалиста существовали слова лютивнык или лютар. Лингвисты считают, что эти варианты сохранились в диалектах, особенно в Закарпатье.

К слову, актриса дубляжа и тренер по устной речи Вика Хмельницкая объяснила, как сказать на украинском «примерочная».