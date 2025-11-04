- Дата публикации
"Лютувальнык" есть в гаражах многих мужчин, но мало кто знает, что это
Лютувальнык, нажигальник, опайщик — это все названия одного и того же ручного инструмента для лужения поверхностей и соединения металлических деталей.
У большинства мужчин есть в гараже или мастерской паяльник. Однако немногие догадываются, что этот привычный инструмент когда-то имел и совсем другое название — «лютувальнык».
Об этом информирует ресурс ukrainian.stackexchange.com.
В украинскую техническую лексику немало терминов пришли из других языков. Иногда одно устройство имеет несколько вариантов названий — часть из них приживается, другие исчезают. Часто бывает, что люди хорошо знают русское название какого-нибудь прибора, а вот украинское — теряется в языковой памяти. Так произошло, например, с «подшипником» или рядом других технических вещей, которые можно увидеть в школьных мастерских.
Что такое паяльник и как его еще можно назвать?
Согласно «Википедии», паяльник — это простой ручной инструмент, который используют для контактного нагрева объектов. Его главное предназначение — лужение поверхностей и соединение металлических деталей путем локальной пайки.
Академические словари прошлого века дают интересные варианты названия. В «Русско-украинском академическом словаре» 1924-1933 годов (А. Крымский, С. Ефремов) и в словаре О. Изюмова в 1930 году можно найти слова паяло, паяльник, а также их украинские соответствия — лютувало и лютувальнык.
В разных источниках встечаются еще следующие варианты:
нажигальнык,
жыгало,
опайщык,
лютовнык.
А вот в более поздних словарях — таких как «Словарь украинского языка» в 11 томах или УкрЛит.ORG — эти старые варианты уже исчезают, оставляя привычные для нас слова паяльник, паяльщик, паяльщица.
В «Русско-украинском словаре технической терминологии» 1928 года (И. Шелудько, Т. Садовский) также фиксируется только современная форма — паяльник
Интересно, что старинные названия могли означать не только сам инструмент, но и пользовавшегося им мастера. Для такого специалиста существовали слова лютивнык или лютар. Лингвисты считают, что эти варианты сохранились в диалектах, особенно в Закарпатье.
