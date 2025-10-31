Магия детства приближается: сколько дней осталось до Дня святого Николая в 2025 году

Через сколько дней День святого Николая / © unsplash.com

В декабре у украинцев существует замечательная традиция: святой Николай тайно приносит послушным детям подарки, оставляя их под подушкой или в сапожке. Детальнее о том, когда наступит День святого Николая в 2025 году, можно узнать на Онлайн календаре.

Когда будут праздновать День святого Николая в 2025 году

По новому церковному календарю, который придерживается большинство украинцев, праздник приходится на 6 декабря. Именно в ночь на 6 декабря Николай кладет подарки послушным деткам под подушку.

Поскольку сегодня 31 октября 2025 года, до этого волшебного дня осталось 36 дней. Дети с нетерпением готовятся к празднику: пишут письма святому Николаю, рассказывая о своих добрых поступках и загадывая желанные подарки.

В этом году День святого Николая выпадает на субботу, что очень удобно для семей. Выходной день позволяет полностью почувствовать праздничную атмосферу: посетить торжественные мероприятия, пойти в церковь или провести время вместе по обмену подарков.

История Дня святого Николая

Святой Николай издавна известен своей добротой и милосердием. Несмотря на преследование христиан, он продолжал распространять веру, помогал нуждающимся и спасал людей от опасности. Когда римский император приказал заключить в тюрьму Чудотворца, он впоследствии был освобожден новым правителем. С тех пор Николай продолжал освобождать пленных, исцелять больных и поддерживать бедных. После его смерти мощи святого также сохраняли целительную силу для верующих.

По легендам Николай родился в городе Патаре в благочестивой семье и с раннего детства изучал Священное Писание. Он посвятил свою жизнь служению Богу, стал епископом, совершил паломничество и раздал все свое имущество нуждающимся. Его добрые дела и тайные пособия бедным сделали его символом чудес и благотворительности.