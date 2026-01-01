Магия первых 12 дней января: как запрограммировать каждый месяц 2026 года на успех и счастье

Как запрограммировать новый год на позитивные события

Считается, что период с 1 по 12 января – это «дни силы», символизирующие 12 сфер жизни (или домов гороскопа ). Как вы проживете этот день – таким будет и соответствующий месяц года.

ТСН.ua подготовил путеводитель: что нужно делать в каждый из этих дней, чтобы привлечь деньги, любовь и карьерный взлет.

Вот ваша инструкция по «программированию» реальности.

1 января - Я (январь)

Этот день отвечает за вашу личность и внешний вид.

Что делать: Если вы провели его в пижаме, но счастливы – это здорово. Главное – уделить время себе. Сделайте маску для лица, наденьте что-нибудь новое или просто похвалите себя перед зеркалом. Как вы чувствуете себя сегодня, так будете чувствовать себя весь год.

2 января - деньги (февраль)

День материальных ценностей

Что делать: Перечислите наличные деньги (но не занимайте и не отдавайте долги!). Купите что-нибудь полезное, пополните копилку или просто откройте банковское приложение и визуализируйте большие суммы. Не ссорьтесь из-за финансов.

3 января - контакты и обучение (март)

День информации, общение с родными и короткие поездки.

Что делать: Следите за словами – не сплетничайте и не ссорьтесь. Это идеальный день, чтобы начать читать новую книгу, пройти урок иностранного языка или позвонить по телефону родным.

4 января - дом и семья (апрель)

Сфера рода, родителей и недвижимости.

Что делать: Посетите родителей или позвоните им. Наведите порядок в доме, создайте уют. День должен быть спокойным и домашним.

5 января - любовь и творчество (май)

Самый приятный день: дети, хобби, романтика и развлечения.

Что делать: Флиртуйте, сходите на свидание (даже с мужем или женой), поиграйте с детьми, нарисуйте картину. Запрещено скучать!

6 января - здоровье и работа (июнь)

День рутины, служения и заботы о теле.

Что делать: Не переедайте. Сделайте зарядку, выпейте витамины. Если работаете – делайте это с удовольствием. Если выходной – наведите порядок в документах или шкафу.

7 января - партнерство (июль)

День бракосочетания и серьезных отношений (а также открытых врагов).

Что делать: Посвятите время своей второй половинке. Если вы одиноки – представьте своего идеального партнера. Избегайте конфликтов и судов.

8 января - риск и трансформация (август)

Сложный день кризисов, больших чужих денег и интима.

Что делать: Избегайте экстрима и стрессов. Лучше заняться медитацией, погасить кредит (если есть возможность) или устроить страстный вечер с любимым человеком.

9 января - путешествия и цель (сентябрь)

Сфера расширения горизонтов, заграницы и веры.

Что делать: Спланируйте отпуск на 2026 год. Посмотрите тревел-шоу, пообщайтесь с иностранцами или сходите в храм.

10 января - карьера (октябрь)

День профессиональных достижений и статуса.

Что делать: Подумайте о своих амбициях. Запишите профессиональную цель в год. Даже если выходной – обсудите с кем-то рабочие идеи.

11 января - друзья и мечты (ноябрь)

День планов на будущее и общение с единомышленниками.

Что делать: Познакомьтесь с друзьями, будьте оригинальными, загадывайте самые смелые желания. «Карту желаний» хорошо делать именно сегодня.

12 января - душа (декабрь)

День уединения, тайн и подведение итогов.

Что делать: Побудьте наедине с собой. Помолитесь, помедите, простите обиды. Это время для внутренней тишины перед новым стартом.

