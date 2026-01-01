- Дата публикации
Магия первых 12 дней января: как запрограммировать каждый месяц 2026 года на успех и счастье
Эзотерики считают, что первые 12 дней нового года являются магической проекцией следующих 12 месяцев. Это означает, что ваше поведение, настроение и действия в этот период закладывают фундамент на весь 2026 год.
Считается, что период с 1 по 12 января – это «дни силы», символизирующие 12 сфер жизни (или домов гороскопа ). Как вы проживете этот день – таким будет и соответствующий месяц года.
ТСН.ua подготовил путеводитель: что нужно делать в каждый из этих дней, чтобы привлечь деньги, любовь и карьерный взлет.
Вот ваша инструкция по «программированию» реальности.
1 января - Я (январь)
Этот день отвечает за вашу личность и внешний вид.
Что делать: Если вы провели его в пижаме, но счастливы – это здорово. Главное – уделить время себе. Сделайте маску для лица, наденьте что-нибудь новое или просто похвалите себя перед зеркалом. Как вы чувствуете себя сегодня, так будете чувствовать себя весь год.
2 января - деньги (февраль)
День материальных ценностей
Что делать: Перечислите наличные деньги (но не занимайте и не отдавайте долги!). Купите что-нибудь полезное, пополните копилку или просто откройте банковское приложение и визуализируйте большие суммы. Не ссорьтесь из-за финансов.
3 января - контакты и обучение (март)
День информации, общение с родными и короткие поездки.
Что делать: Следите за словами – не сплетничайте и не ссорьтесь. Это идеальный день, чтобы начать читать новую книгу, пройти урок иностранного языка или позвонить по телефону родным.
4 января - дом и семья (апрель)
Сфера рода, родителей и недвижимости.
Что делать: Посетите родителей или позвоните им. Наведите порядок в доме, создайте уют. День должен быть спокойным и домашним.
5 января - любовь и творчество (май)
Самый приятный день: дети, хобби, романтика и развлечения.
Что делать: Флиртуйте, сходите на свидание (даже с мужем или женой), поиграйте с детьми, нарисуйте картину. Запрещено скучать!
6 января - здоровье и работа (июнь)
День рутины, служения и заботы о теле.
Что делать: Не переедайте. Сделайте зарядку, выпейте витамины. Если работаете – делайте это с удовольствием. Если выходной – наведите порядок в документах или шкафу.
7 января - партнерство (июль)
День бракосочетания и серьезных отношений (а также открытых врагов).
Что делать: Посвятите время своей второй половинке. Если вы одиноки – представьте своего идеального партнера. Избегайте конфликтов и судов.
8 января - риск и трансформация (август)
Сложный день кризисов, больших чужих денег и интима.
Что делать: Избегайте экстрима и стрессов. Лучше заняться медитацией, погасить кредит (если есть возможность) или устроить страстный вечер с любимым человеком.
9 января - путешествия и цель (сентябрь)
Сфера расширения горизонтов, заграницы и веры.
Что делать: Спланируйте отпуск на 2026 год. Посмотрите тревел-шоу, пообщайтесь с иностранцами или сходите в храм.
10 января - карьера (октябрь)
День профессиональных достижений и статуса.
Что делать: Подумайте о своих амбициях. Запишите профессиональную цель в год. Даже если выходной – обсудите с кем-то рабочие идеи.
11 января - друзья и мечты (ноябрь)
День планов на будущее и общение с единомышленниками.
Что делать: Познакомьтесь с друзьями, будьте оригинальными, загадывайте самые смелые желания. «Карту желаний» хорошо делать именно сегодня.
12 января - душа (декабрь)
День уединения, тайн и подведение итогов.
Что делать: Побудьте наедине с собой. Помолитесь, помедите, простите обиды. Это время для внутренней тишины перед новым стартом.
