Магия тепла: почему человеческое тело так сильно нуждается в объятиях

Объятия — это сложный физиологический процесс, удовольствие которого обусловлено не только эмоциями, но и физикой нашего тела. Как выяснили ученые, главный секрет кроется в терморецепции нашей способности воспринимать температуру.

Результаты нового исследования, обнародованные в журнале Trends in Cognitive Sciences, доказывают: теплый контакт критически важен для нашего самоосознания и психического равновесия.

Эволюционная связь: от выживания к любви

Способность различать тепло и холод возник как механизм защиты от опасностей внешней среды. Однако, по словам соавторки работы Лауры Кручанелли, терморецепция — это еще один из самых древних способов «общения» тела с мозгом.

Первые сигналы безопасности человек получает еще в утробе матери, а впоследствии — через теплое прикосновение родителей. Именно этот опыт помогает нам чувствовать себя целостной личностью. Когда мы обнимаем кого-то, мозг получает двойной импульс: тактильный (прикосновение) и термический (тепло), что усиливает чувство владения собственным телом и «заземление».

Нейробиология «гормона счастья»

Почему от теплых прикосновений становится спокойнее? Наука объясняет это следующим образом: тепло активирует специфические нервные волокна в коже — С-тактильные афференты. А через термические пути эти сигналы попадают в островковую кору головного мозга. Реакцией на это становится мощный выброс окситоцина — соединения, которое часто называют «гормоном любви» или «гормоном доверия».

Этот процесс снижает уровень стресса, улучшает общее самочувствие и дарит чувство комфорта.

Воздействие на психическое здоровье

Исследователи отмечают, что нарушения восприятия собственного тела часто сопровождают депрессию и расстройства пищевого поведения. Соавтор исследования Джерардо Сальвато отмечает: изучение реакции на температуру помогает понять даже такие сложные состояния, как последствия инсульта, когда пациент перестает идентифицировать конечность как свою.

Кроме медицинского аспекта, ученые отмечают важность изучения терморецепции в условиях климатических изменений. Глобальное потепление может оказывать непосредственное влияние на наше настроение и уровень повседневного стресса из-за постоянного изменения температурного фона.

Интересный факт о поцелуях

Следует отметить, что другие формы близости также имеют глубокие корни. Недавние открытия указывают, что привычка целоваться возникла в животном мире примерно 17–21 миллион лет назад. Этот ритуал был распространен среди многих видов — от приматов до насекомых — еще задолго до появления первых предков человека.

