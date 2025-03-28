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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
231
Время на прочтение
1 мин

Магнітна буря 29 березня: чого очікувати від сонячної активності

Фахівці фіксують високу геомагнітну активність вже тривалий період часу.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнітна буря 29 березня: чого очікувати від сонячної активності

© ТСН.ua

Про це повідомляє ресурс з онлайн-прогнозу магнітних бур meteoagent.

Вже два тижні фахівці фіксують спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі. Від 8 березня підвищена геомагнітна активність була червоного рівня. 

Медики наголошують, що магнітні бурі можуть впливати на людей. Зокрема, погіршується самопочуття у метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання. Аби зменшити її вплив, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю. 

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Дата публикации
Количество просмотров
231
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