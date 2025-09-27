ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 27 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня геомагнитные условия спокойны.

Магнитная буря.

Суббота, 27 сентября, будет характеризоваться слабой активностью Солнца. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что геомагнитные условия сейчас спокойны. По данным экспертов, скорость солнечного ветра несколько выше уровня окружающей среды, поскольку влияние корональных дыр уменьшилось.

Магнитная буря 27 сентября. Фото: ресурс Мeteoagent.

Заметим, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

