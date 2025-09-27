Магнитная буря 27 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Суббота, 27 сентября, будет характеризоваться слабой активностью Солнца. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что геомагнитные условия сейчас спокойны. По данным экспертов, скорость солнечного ветра несколько выше уровня окружающей среды, поскольку влияние корональных дыр уменьшилось.

Реклама

Магнитная буря 27 сентября. Фото: ресурс Мeteoagent.

Заметим, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Напомним, мы писали о том, что эксперты назвали восемь неочевидных причин усталости, среди которых дефицит холина, проблемы со щитовидной железой и аллергия.