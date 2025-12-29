Магнитная буря 29 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 29 декабря, ожидается магнитная буря зелёного уровня. Она будет соответствовать К-индексу 3.6 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность остается низкой. Нет узнаваемых корональных взрывов массы, направленных на Землю. Как следствие, прогноз геомагнитной активности в течение следующих нескольких дней должен быть в целом спокойным.

Магнитная буря 29 декабря. Фото: meteoagent

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.