Магнитная буря 29 декабря: какой будет активность Солнца
Ожидается низкий уровень геомагнитных возмущений.
Сегодня, 29 декабря, ожидается магнитная буря зелёного уровня. Она будет соответствовать К-индексу 3.6 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечная активность остается низкой. Нет узнаваемых корональных взрывов массы, направленных на Землю. Как следствие, прогноз геомагнитной активности в течение следующих нескольких дней должен быть в целом спокойным.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.