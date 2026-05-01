Магнитная буря 1 мая: сколько баллов она будет

Магнитная буря.

В пятницу, 1 мая, ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря держится на зеленом уровне и соответствует К-индексу 3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока скорость солнечного ветра растет. Это может указывать на начало быстрого солнечного ветра от повторяющейся корональной дыры. Ожидается, что уровень геомагнитной активности возрастет и может достигнуть STORM G1.

Магнитная буря 1 мая. Фото: Meteoagent.

Напомним, что геомагнитную активность могут сильно почувствовать метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.

