Магнитная буря 1 мая: сколько баллов она будет
По данным ученых, геомагнитная активность может возрасти и достигнуть небольшого шторма.
В пятницу, 1 мая, ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря держится на зеленом уровне и соответствует К-индексу 3.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Пока скорость солнечного ветра растет. Это может указывать на начало быстрого солнечного ветра от повторяющейся корональной дыры. Ожидается, что уровень геомагнитной активности возрастет и может достигнуть STORM G1.
Напомним, что геомагнитную активность могут сильно почувствовать метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.