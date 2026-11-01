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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 1 ноября: какая будет ее активность

Не исключены отдельные периоды уровня STORM G1, однако ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В субботу, 1 ноября, геомагнитная активность будет достаточно сильной, несмотря на то, что она опустилась от красного до желтого уровня. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидаемо — вчера к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Это привело к повышению геомагнитной активности до активного уровня, а местами — к слабой магнитной буре класса G1 в течение субботы и воскресенья. В дальнейшем влияние этого потока будет постепенно ослабевать.

Магнитная буря 1 ноября.

Магнитная буря 1 ноября.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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