Магнитная буря 1 октября: чего ожидать от активности Солнца

В среду, 1 октября, активность Солнца будет обладать К-индексом 4 (желтый уровень). Он отвечает средним магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной по сравнению с фоновыми уровнями. Длительный период отрицательного межпланетного магнитного поля привел к значительному усилению геомагнитных свойств в течение последних 24 часов.

Магнитная буря 1 октября. Фото: Meteoagent.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.

