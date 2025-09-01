Магнитная буря 1 сентября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Первый день осени, 1 сентября, будет также спокоен с точки зрения геомагнитной активности. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.

Заметим, последнюю неделю существенных магнитных бурь на Земле не было. Лишь 26 августа активность Солнца поднялась до красного уровня, но не до мощного показателя.

Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

