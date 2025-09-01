ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 1 сентября: какая ее мощность

Все прогнозы ученых - предварительные, потому что активность Солнца очень изменчива.

Первый день осени, 1 сентября, будет также спокоен с точки зрения геомагнитной активности. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Заметим, последнюю неделю существенных магнитных бурь на Земле не было. Лишь 26 августа активность Солнца поднялась до красного уровня, но не до мощного показателя.

Магнитная буря 1 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 1 сентября. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

